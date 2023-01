Pronostici basket NBA 16-17 gennaio 2023. Il triplo mvp è possibile eccome secondo i bookmakers. Nell’ultima settimana Nikola Jokic ha messo la freccia su Luka Doncic e Jayson Tatum, ed è il nuovo favorito per il titolo di mvp (sarebbe il 3° consecutivo). Per quanto riguarda il basket giocato, la settimana inizia col Martin Luther King Day e tante partite, anche ad orario italiano. Vediamo i top trend.

Pronostici basket NBA 16-17 gennaio 2023: le partite di lunedì

Charlotte Hornets-Boston Celtics

-Hornets 2-6 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in casa).

-Celtics 11-4 ATS dopo una vittoria in doppia cifra.

-Celtics 21-6-1 ATS nei precedenti contro gli Hornets (5-1 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte).

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers

-Bucks Over 10-2 in casa.

-Pacers Over 7-3 nelle ultime partite.

-Bucks-Pacers Over 5-2 negli ultimi precedenti.

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans

-Cavaliers Over 9-4 nelle ultime partite (Over 5-1 in casa).

-Pelicans Over 11-5 nelle ultime partite (Over 4-1 in trasferta).

-Cavaliers-Pelicans Over 5-3 negli ultimi precedenti,

NY Knicks-Toronto Raptors

-Knicks Over 6-1 in casa contro squadre con record esterno negativo.

-Raptors Over 5-1 contro squadre con record vincente.

-Knicks-Raptors Over 5-2 negli ultimi precedenti.

Washington Wizards-Golden State Warriors

-Wizards Over 6-2-1 in casa.

-Warriors Over 5-1 nelle ultime partite.

-Warriors Over 8-3 negli ultimi viaggi a Washington.

Atlanta Hawks-Miami Heat

-Hawks Under 4-0 nelle ultime partite.

-Heat Under 6-1 nelle ultime partite.

-Hawks-Heat Under 46-22 negli ultimi precedenti.

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz

-Timberwolves Over 6-2 dopo un giorno di pausa.

-Jazz Over 5-1 nelle ultime partite.

-Timberwolves-Jazz Over 5-1 negli ultimi precedenti.

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns

-Grizzlies Over 6-0 nelle ultime partite.

-Suns Over 5-2 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Grizzlies-Suns Over 3-1 negli ultimi precedenti.

LA Lakers-Houston Rockets

-Lakers Over 5-1 in back to back.

-Rockets Over 11-4 contro squadre con record perdente.

-Lakers-Rockets Over 4-1 negli ultimi precedenti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici basket NBA 16-17 gennaio 2023: le partite di martedì

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers

LA Clippers-Philadelphian 76ers

Collegati prossimamente per i trend sulle partite del martedì.

Quote Antepost NBA 2022-23

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale con sempre i Boston Celtics @4.50 davanti a tutti. Sono ancora i Brooklyn Nets @6 i primi avversari davanti ai Milwaukee Bucks @8, poi arrivano i Golden State Warriors @9 campioni in carica, e prima squadra da Ovest in questa lavagna, tallonata dai Denver Nuggets @10 ma anche da Memphis Grizzlies e LA Clippers entrambi @11 volte la posta.

Oggi spendiamo qualche parola anche sugli aggiornamenti dei premi individuali. Per MVP c’è già una novità, Nikola Jokic @2.75 scavalca Luka Doncic @3.25 e Jayson Tatum @4.50 per il titolo di mvp, sarebbe il 3° consecutivo per la stella dei Nuggets. Nel Rookie of the Year domina sempre di più il nostro Paolo Banchero @1.10 mentre per il Difensore dell’Anno Jared Jackson Jr @1.75 si prende la scena, con Borok Lopez che vede decollare la propria quota fino @5.50.

Si riapre la corsa peri lo 6° Uomo dell’anno con Malcom Brogdon @2.00 (che avevamo consigliato settimane fa @6 di quota) che si avvicina sempre di più a Russell Westbrook @1.60. Rimane però in corsa anche Jordan Poole @4.50 (un altro finito nelle nostre selezioni Preseason @5). Shai Gilgeous Alexander @1.83 continua a dominare per il Giocatore più Migliorato anche se la sua quota è leggermente salita. Tyrese Haliburton però rimane lontano @13 volte la posta.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.