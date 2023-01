Pronostici basket NBA 23-24 gennaio 2023. Come ogni lunedì aggiorniamo tutte le quote antepost dove continuano ad andare forte i Denver Nuggets per l’anello e la loro stella, Nikola Jokic per il 3° titolo di mvp. Vediamo anche i top trend delle partite di lunedì e martedì.

Pronostici basket NBA 23-24 gennaio 2023: le partite di lunedì

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks

-Pistons 1-6 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa).

-Bucks 4-1 ATS dopo una sconfitta.

-Bucks 15-5-2 ATS nei precedenti contro i Pistons (7-1-1 ATS negli ultimi viaggi a Detroit).

Orlando Magic-Boston Celtics

-Magic Under 10-2 dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Celtics Under 13-5-1 in trasferta.

-Celtics Under 6-2 negli ultimi viaggi ad Orlando.

Chicago Bulls-Atlanta Hawks

-Bulls 6-2 ATS nelle ultime partite (5-1-1 ATS in casa).

-Hawks 3-8 ATS contro squadre con record perdente.

-Hawks 1-5 ATS nei precedenti contro i Bulls.

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves

-Rockets 3-14 ATS dopo una sconfitta.

-Timberwolves 4-1 ATS nelle ultime partite.

-Timberwolves 6-1 ATS nei precedenti contro i Rockets (4-1 ATS negli ultimi viaggi a Houston).

Utah Jazz-Charlotte Hornets

-Jazz 4-0 ATS dopo una sconfitta.

-Hornets 2-5 ATS dopo una vittoria.

-Hornets 3-11-1 ATS negli ultimi viaggi nello Utah.

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs

-Blazers 1-6 ATS dopo una sconfitta.

-Spurs 7-2 ATS nelle ultime partite.

-Spurs 5-1 ATS nei precedenti contro i Blazers (4-1 ATS negli ultimi viaggi a Portland).

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies

-Kings Over 16-5-1 in casa.

-Grizzlies 8-2 ATS nelle ultime partite.

-Grizzlies 4-0 ATS negli ultimi viaggi a Sacramento.

Pronostici basket NBA 23-24 gennaio 2023: le partite di martedì

Indiana Pacers-Chicago Bulls

Miami Heat-Boston Celtics

NY Knicks-Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets

Dallas Mavericks-Washington Wizards

Phoenix Suns-Charlotte Hornets

LA Lakers-LA Clippers

Collegati prossimamente per i trend e le analisi sulle partite di martedì

Quote Antepost NBA 2022-23

Come sempre al lunedì vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost e le variazioni più importanti avvenute nell’ultima settimana. Abbastanza stabili le quote per la vittoria finale dell’anello dove ci sono sempre i Boston Celtics @4.50 al comando, inseguiti dai Brooklyn Nets @7 che si allontanano leggermente. Calano i Denver Nuggets @9 che si mettono dietro ai Milwaukee Bucks @8, superando i Golden State Warriors @10.

Con la quota dei Nuggets scende anche quella del MVP a Nikola Jokic @1.85 (si giocava @2.75 la settimana scorsa). Dietro regge solo Luka Doncic @3.75 mentre gli altri salgono tutti in quota, ad iniziare da Jayson Tatum @7 che ha praticamente raddoppiato la quota in un paio di settimane.