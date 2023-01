Pronostici NBA 27-29 gennaio 2023. Come ogni venerdì vediamo i top trend e le analisi di tutte le partite del giorno e del weekend, con un punto di approfondimento sulle statistiche stagionali. OKC sempre la miglior squadra su cui puntare.

Statistiche e Risultati Basket NBA

Oggi apriamo con un recap dei modelli statistici applicati alle scommesse sul basket NBA che trovate ogni giorno sul nuovo sito di approfondimento di BETTING MANIAC. Leggermente in negativo le puntate sui primi tempi che però sono ampiamente coperti dai rendimenti sui primi quarti.

🏀NBA 1°QUARTO: 14-3 (+9.02 unità)📈

🏀NBA 1°TEMPO: 8-9 (-2.75 unità)📉

🏀PROP SHOP: 49-35 (+13.16)📈



A questi rendimenti vanno poi aggiunti quelli del PROP SHOP di inizio giornata che continua ad andare molto bene dopo il 3 su 3 di giovedì. Da segnalare Mason Plumlee che ci manda sempre in cassa. Conti alla mano è lui il giocatore che sta rendendo maggiormente nelle scommesse sulle prestazioni giocatori.

OKC si conferma miglior squadra su cui puntare

Come ogni venerdì aggiorniamo anche le statistiche stagionali più interessanti. Nell’ultima settimana si segnala un trend forte su tutti nelle scommesse sugli handicap, gli Sfavoriti in Casa hanno coperto il 70.6% delle partite (12-5 ATS). Negli ultimi 7 giorni va segnalata anche una predominanza di partite da Under (57.7%) rispetto agli Over (42.3%).

Tra le singole squadre gli Oklahoma City Thunder (30-17-1 ATS) col 63.3% di linee coperte si confermano la miglior squadra come rendimento nelle scommesse. Stabili i Philadelphia 76ers (57.4%), calano leggermente i Sacramento Kings (56.5%) e soprattutto gli Indiana Pacers (54%) che senza Haliburton stanno faticando e passano dal 4° al 9° posto in una sola settimana.

La peggior squadra su cui puntare è ancora una volta una conferma, i Dallas Mavericks (17-31-2 ATS) che hanno mandato in cassa gli scommettitori solo nel 35.4% delle partite, seguiti sempre dagli Houston Rockets (39.5%). I Miami Heat (42.5%) salgono sul gradino basso di questo scomodo podio, peggiorando anche il rendimento degli Atlanta Hawks (42.8%).

San Antonio Spurs (O/U 30-18-1) migliore squadra da Over per colpa di una difesa indecente, la peggiori in diverse statistiche fondamentali. In 2° posizione i Detroit Pistons (O/U 29-20-1) poi i Dallas Mavericks (O/U 28-22). I Brooklyn Nets (O/U 20-27-1) sono sempre i migliori da Under davanti a LA Clippers (O/U 21-30) e Portland Trail Blazers (O/U 21-26-1).

Scende di molto il margine medio dei Boston Celtics (+5.5 punti) che però su questa statistica rimangono i migliori davanti a Cleveland Cavaliers (+4.58), Memphis Grizzlies (+4.54) e Denver Nuggets (+4.04). Anche qui i peggiori sono i San Antonio Spurs (-9.49 punti), davanti a Houston Rockets (-7.71), Detroit Pistons (-7.54) e Charlotte Hornets (-6.60), effettivamente le peggiori squadre che, sotto sotto, puntano ad una scelta alta (magari la prima) per il prossimo drafterà.

Pronostici NBA 27-29 gennaio 2023: le partite di venerdì

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks

-Pacers 1-6 ATS nelle ultime partite.

-Bucks 5-1 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Bucks 4-1 ATS nei precedenti contro i Pacers.

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies

-Timberwolves 3-7 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Grizzlies 5-2 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Grizzlies 19-8 ATS nei precedenti contro i Timberwolves.

Miami Heat-Orlando Magic

-Heat 9-19-2 ATS dopo una vittoria e 1-6 ATS dopo due giorni di pausa.

-Magic 12-2 ATS dopo un giorno di riposo.

-Magic 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers

-Thunder Under 4-1 nelle ultime partite.

-Cavaliers Under 5-2 nelle ultime partite.

-Cavaliers Under 5-0 in back to back.

Golden State Warriors-Toronto Raptors

-Warriors Over 5-2-1 nelle ultime partite.

-Raptors Over 6-1 in trasferta.

-Raptors Over 12-4 negli ultimi viaggi a Golden State.

Pronostici NBA 27-29 gennaio 2023: le partite di sabato

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets

Brooklyn Nets-NY Knicks

Detroit Pistons-Houston Rockets

Orlando Magic-Chicago Bulls

Atlanta Hawks-LA Clippers

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings

New Orleans Pelicans-Washington Wizards

San Antonio Spurs-Phoenix Suns

Boston Celtics-LA Lakers

Utah Jazz-Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors

Pronostici NBA 27-29 gennaio 2023: le partite di domenica

Charlotte Hornets-Miami Heat

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers-LA Clippers

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans

