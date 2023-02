Pronostici Basket NBA 1-2 Febbraio 2023. Andiamo a vedere statistiche e trend più interessanti, con linee e consigli per le scommesse sulle partite di mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio sulla pallacanestro americana.

Pronostici Basket NBA 1-2 Febbraio 2023: le partite di mercoledì

Philadelphia 76ers-Orlando Magic (76ers -8.5)

-76ers 16-6 ATS in casa.

-76ers 13-5-1 ATS dopo una sconfitta interna in doppia cifra.

-Magic 3-8 ATS nei precedenti contro i 76ers (2-5 ATS negli ultimi viaggi a Philadelphia).

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers (O/U 237.5)

-Grizzlies Under 6-0 nelle ultime partite.

-Trail Blazers Under 21-8 in trasferta.

-Grizzlies-Blazers Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Detroit Pistons-Washington Wizards (O/U 238.5)

-Pistons Under 5-2 nelle ultime partite (Under 4-1 in casa).

-Wizards Under 4-1 in trasferta.

-Pistons-Wizards Under 7-2 negli ultimi precedenti.

Boston Celtics-Brooklyn Nets (O/U 226,5)

-Celtics Under 5-1 dopo una vittoria.

-Nets Under 7-2-1 in trasferta.

-Celtics-Nets Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder (O/U 231.5)

-Rockets Under 4-1 nelle ultime partite.

-Thunder Under 5-2 nelle ultime partite.

-Thunder Under 6-1 negli ultimi viaggi a Houston.

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (O/U 239.5)

-Timberwolves Over 7-3 dopo una sconfitta.

-Warriors Over 7-2-1 nelle ultime partite.

-Timberwolves-Warriors Over 8-0 negli ultimi precedenti.

San Antonio Spurs-Sacramento Kings (Kings -7.5)

-Spurs 0-5 ATS nelle ultime partite.

-Kings 7-3-1 ATS nelle ultime partite.

-Kings 4-0 ATS nei precedenti contro gli Spurs.

Utah Jazz-Toronto Raptors (Raptors +3.5)

-Jazz 2-5 ATS dopo una vittoria.

-Raptors 5-1 ATS dopo una sconfitta.

-Raptors 17-4 ATS nei precedenti contro i Jazz (8-1 ATS negli ultimi viaggi nello Utah).

Phoenix Suns-Atlanta Hawks

-Suns 6-1 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in casa).

-Hawks 7-19 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Hawks 1-5-1 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix.

Pronostici Basket NBA 1-2 Febbraio 2023: le partite di giovedì

Indiana Pacers-LA Lakers

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies

NY Knicks-Miami Heat

Chicago Bulls-Charlotte Hornets

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans

Denver Nuggets-Golden State Warriors

Milwaukee Bucks-LA Clippers

Collegati prossimamente per I trend hot sulle partite del giovedì.

