Pronostici basket NBA 8-9 Febbraio 2023. 38.888 punti, LeBron James supera Kareem Abdul Jabbar per record NBA di tutti i tempi sui punti. Ne parliamo nel flash podcast con Guru e come sempre vediamo anche i trend più interessanti per le sfide del 8 e 9 febbraio 2023.

Pronostici basket NBA 8-9 Febbraio 2023: le partite di mercoledì

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (O/U 221.5)

-Cavaliers Over 4-1 in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali in trasferta.

-Pistons Over 5-1 in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne.

-Pistons Over 11-3-2 nei precedenti contro i Cavaliers (Over 6-1 negli ultimi viaggi a Cleveland).

Washington Wizards-Charlotte Hornets (O/U 235,5)

-Wizards Under 4-0-1 dopo un giorno di riposo.

-Hornets Under 4-0 nelle ultime partite.

-Hornets Under 8-2 nei precedenti contro i Wizards (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Washington).

Boston Celtics-Philadelphia 76ers (76ers +4.5)

-Celtics 2-7 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa).

-76ers 4-1 ATS in trasferta.

-76ers 7-2 ATS nei precedenti contro i Celtics.

Miami Heat-Indiana Pacers (O/U 222,5)

-Heat Under 5-0 in casa.

-Pacers Under 4-0 nelle ultime partite.

-Heat-Pacers Under 6-2 negli ultimi precedenti.

Toronto Raptors-San Antonio Spurs (Raptors -10.5)

-Raptors 7-1 ATS in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie in trasferta.

-Spurs 0-8 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in trasferta).

-Raptors 4-0 ATS nei precedenti contro gli Spurs.

Houston Rockets-Sacramento Kings (Kings -7.5)

-Rockets 1-6 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Kings 11-1 ATS in trasferta contro squadre con record interno negativo.

-Kings 5-0 ATS nei precedenti contro i Rockets.

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves (O/U 232.5)

-Jazz Over 6-1 contro squadre con record vincente.

-Timberwolves Over 7-3 in trasferta.

-Jazz-Timberwolves Over 6-1 negli ultimi precedenti.

LA Clippers-Dallas Mavericks (Clippers -7.5)

-Clippers 7-2 ATS nelle ultime partite.

-Mavericks 11-23 ATS in trasferta (7-20-1 ATS dopo una vittoria).

-Clippers 4-0 ATS nei precedenti contro i Mavericks.

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors (O/U 234,5)

-Blazers Over 6-2 in casa contro squadre con record perdente in trasferta.

-Warriors Over 27-9 in trasferta contro squadre con record interno vincente.

-Warriors Over 16-5-1 negli ultimi viaggi a Portland.

Pronostici basket NBA 8-9 Febbraio 2023: le partite di giovedì

Orlando Magic-Denver Nuggets

Atlanta Hawks-Phoenix Suns

Brooklyn Nets-Chicago Bulls

LA Lakers-Milwaukee Bucks

Collegati prossimamente per le analisi sulle partite di giovedì….

LeBron James da record. Il King nella storia della NBA

Oggi con Guru non possiamo non parlare di LeBron James (ma anche delle prestazioni di Cam Thomas e Nikola Jokic), in una nottata da record non solo per il King, ma anche per Guru, Morfeo e Dartagnan che hanno messo insieme una serie di casse incredibili tra NBA, NHL e Calcio.

Flash Podcast NBA con Guru (LeBron James record)

