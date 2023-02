Pronostici Basket All Star Game 2023. La stagione della pallacanestro americana arriva al giro di boa, e come sempre si ferma per l’All Star Game, giunto alla 72° edizione, e che si giocherà alla Vivint Arena di Salt Lake City tra venerdì 17 e domenica 19 febbraio. Non amiamo scommettere su questo tipo di eventi, ma un consiglio sul 3-Point Contest ve lo diamo come ogni anno.

Pronostici Basket All Star Game 2023: programma completo e diretta tv

Nel weekend la regular season di Basket americano si ferma per lasciare spazio al NBA All Star Game 2023. La copertura integrale dell’evento sarà su Sky. Si parte venerdì 17 alle ore 18:30 italiane con gli allenamenti delle Rising Stars su Sky Sport NBA (canale 209 del satellite). Alle 3.00 di notte, invece, spazio al mini torneo al quale parteciperanno rookie, sophomore e ragazzi della G-League con diretta TV su Sky Sport Uno e differita su Sky Sport NBA sabato alle ore 9.30, 11.15, 14.30 e 17.

Sabato, alle ore 19.00, invece, appuntamento sempre sullo stesso canale per la diretta degli allenamenti e le interviste ai campioni selezionati per l’All-Star Game di domenica notte. Alle 22:00 diretta HCBU Classic 2023 (seconda edizione) sempre su Sky Sport NBA: si sfideranno la Southern University e la Gambling State University, ovvero le due università scelte dall’organizzazione per intrattenere il pubblico.

Nella notte tra sabato e domenica, alle 2.30, appuntamento con l’All-Star Saturday Night per le gare individuali. L’apertura è dedicata alla Skills Challenge, poi si passerà al tanto atteso 3-point Contest (gara da tre punti) e infine lo Slam Dunk, ovvero la sfida delle schiacciate. In questo caso la diretta è garantita sia da Sky Sport Uno sia da Sky Sport NBA, con differita su Sky Sport NBA domenica alle ore 8.30, 11.30, 13:00, 14.30, 16.15 e 18:00.

Domenica la chiusura con il 72° All-Star Game. Alle 19:00 l’antipasto dei Legends Awards, ovvero la premiazione delle leggende dell’NBA, in diretta su Sky Sport NBA. A partire dalle 2:00 di notte, tra domenica e lunedì, via alla partita con i due capitani, LeBron James (LA Lakers, 19esima partecipazione) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), che scelgono le squadre. Anche in questo caso ci sarà una differita su Sky Sport NBA lunedì alle ore 8.00, 12.00 e 19.15 e nei giorni successivi.

L’All-Star Game seguirà il format dello scorso anno, con le squadre che si contenderanno la vittoria di ognuno dei primi tre quarti e nell’ultimo dovranno raggiungere il Punteggio Finale senza limiti di tempo.

Pronostici Basket All Star Game 2023: protagonisti e quote draft

Il clou dell’All-Star Weekend è rappresentato dalla partita della domenica, alla quale hanno già dato forfait alcuni big: si tratta di Kevin Durant, Stephen Curry e Zion Williamson. Il commissioner NBA, Adam Silver, ha già scelto i loro sostituti: De’Aaron Fox, Pascal Siakam e Anthony Edwards, ma attenzione anche al capitano Giannis Antetokounmpo che si è infortunato nella partita di giovedì notte a Chicago (e lo sappiamo bene visto che avevamo puntato su di lui). Per la cronaca i Bucks hanno vinto ancora e coach Mike Budenholzer rassicura che i primi esami su Giannis hanno dato esito negativo, quindi niente di importante. Solo nelle prossime ore il greco darà conferma o meno della sua presenza al ASG.

I due capitani (LeBron e Giannis) sono chiamati ad un draft per la composizione delle squadre, e i bookmakers americani puntano su Luka Doncic @4.20 come prima scelta, seguito da Joel Embiid @5. Subito dietro arrivano Kyrie Irving @5.25, Jayson Tatum @5.26 e Nikola Jokic @5.50 mentre Ja Morant @9 è più staccato e con Donovan Mitchell @15 si sale in doppia cifra.

3-point Contest: FREE PICK sulla gara dei tiri da tre

Non amiamo scommettere soldi sugli All Star Game, di qualsiasi sport siano. Non troviamo valore in partite show del genere, quindi spesso saltiamo, ma ci sono delle eccezioni nelle sfide singolari. In MLB per esempio c’è l’Home Run derby che catalizza molta attenzione e anche molte scommesse. In NBA invece c’è la gara da tre punti.

Sono 8 i campioni del basket americano che si affronteranno in questa specialità: Jayson Tatum (Celtics), Kevin Huerter (Kings), Tyler Herro (Heat), Tyrese Haliburton (Pacers), Buddy Hield (Pacers), Damian Lillard (Blazers), Lauri Markkanen (Jazz) e Julius Randle (Knicks) che subentra all’infortunato Arfernee Simons (Blazers).

Questa sfida, nell’edizione 2022 è stata vinta dal Karl-Anthony Towns, centro dei Minnesota Timberwolves, che in finale ha avuto la meglio su Trae Young e Luke Kennard. Towns non potrà però difendere il titolo per un problema muscolare, ma non ci sarà nemmeno Steph Curry, un altro degli specialisti da tre punti.

Ora vediamo i protagonisti con le % da tre che stanno tenendo in stagione e le quote per la vittoria:

Buddy Hield Pacers 42.3% @5.20

Damian Lillard Trail Blazers 37.2% @5.70

Jayson Tatum Celtics 35.3% @6.50

Kevin Huerter Kings 39.2% @7

Lauri Markkanen Jazz 41.2% @7.50

Tyrese Haliburton Pacers 39.8% @7.50

Tyler Herro Heat 36.9% @9

Julius Randle Knicks 33.8% @10.50

Vincitori ultime 10 edizioni

2022 Timberwolves Karl-Anthony Towns

2021 Warriors Steph Curry

2020 Kings Buddy Hield

2019 Browns Joe Harris

2018 Suns Devin Booker

2017 Rockets Eric Gordon

2016 Warriors Klay Thompson

2015 Warriors Steph Curry

2014 Spurs Marco Belinelli

2013 Cavs Kyrie Irving

FREE PICK: Damian Lillard @5.00

Damian Lillard ha già partecipato 2 volte a questo Contest (7 volte all’ASG), e cercherà di vincerlo per uno specialista da oltre l’arco, per mettere in bacheca un titolo comunque importante per un futuro hall of famer che però con la scelta di sposare Portland, non ha vinto nulla di concreto con la propria squadra.

Dame ha 4 giocatori davanti a lui come % da tre in questa stagione, ma parliamo del 6° triplettista NBA, tra i giocatori in attività solo Curry ed Harden gli sono davanti, e del nome più importante di questo Field, assieme a Jayson Tatum. Proposto @5 .00 volte la posta su SNAI Dame Time è da provare, ovviamente a stake basso perché le scommesse sugli ASG lasciano sempre il tempo che trovano, ed è preferibile investire soldi nelle partite regolari.

Slam Dunk Contest e Skills Challenge: le scommesse sulla gara delle schiacciate

L’altro contest interessante è il cosiddetto Slam Dunk, ovvero la gara delle schiacciate, alla quale prenderanno parte quattro partecipanti: Trey Murphy III (Pelicans), Kenyon Martin Jr (Rockets), Mac McClung (G-League), Jericho Sims (Knicks).

Il favorito dalle quote è Mac McClung @2.25, una storia incredibile per un giocatore balzato agli onori della cronaca da quando è stato annunciato alla gara delle schiacciate lo scorso 18 febbraio. Sconosciuto ai più, si tratta di un giocatore di G-League che ha firmato un contratto (two-way) con i Philadelphia 76ers, e sarà di scena anche nel Rising Stars Game del venerdì notte e poi nella sfida che domenica metterà di fronte i migliori giocatori della G League.

Dietro di lui Kenyon Martin Jr @3 e Jericho Sims @3.70, più attardato Trey Murphy III. Possiamo dire che non sono proprio i nomi di maggior richiamo, e si è interrogato su questo roster anche KD che ha twittato con un pizzico di ironia. Ad ogni modo se dovessimo mettere un cippino su qualcuno, lo metteremmo su SIMS @3.70.

Infine i partecipanti allo Skills Challenge sono Giannis Antetokounmpo (se ci sarà), Thanasis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo, quasi una cosa in famiglia non fosse per Jordan Clarkson, Walker Kessler, Collin Sexton, Paolo Banchero, Jaden Ivey, Jabari Smith Jr.

I giocatori saranno divisi in tre squadre. Si tratta di un percorso nel quale i giocatori dovranno dimostrare di essere abili nei fondamentali del basket: tiri a canestro, passaggi verso bersagli fissi e abilità nel palleggio in slalom fra ostacoli. Inizialmente, la gara era di tipo individuale, mentre nelle ultime edizioni il percorso viene affrontato da due giocatori per volta, con la contesa organizzata in “batterie”.

