Pronostici Basket NBA 23 Febbraio 2023. Dopo la pausa per l’All Star Game, la grande pallacanestro americana torna in campo con 9 partite giovedì notte che siamo andati ad analizzare. Almeno 3 big match molto interessanti, ma come sempre vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost e le statistiche stagionali delle migliori e peggiori squadre.

Pronostici Basket NBA 23 Febbraio 2023: le partite di giovedì

Torna la stagione regolare dopo un All Star Game che ci ha visto andare in cassa con una bella quota @5.00, l’unica proposta di scommessa per ASG, data anche qui nel nostro sito, con Damian Lillard che ha vinto la gara da 3 punti.

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets (O/U 222.5)

-Cavaliers Under 9-3 dopo aver segnato 100+ punti la partita precedente.

-Nuggets Under 5-2-1 in trasferta.

-Nuggets Under 3-1 negli ultimi viaggi a Cleveland.

Indiana Pacers-Boston Celtics (O/U 234.5)

-Pacers Over 14-6 in casa contro squadre con record esterno vincente.

-Celtics Over 4-0 nelle ultime partite.

-Celtics Over 8-3 nei precedenti contro i Pacers (Over 6-1 negli ultimi viaggi nell’Indiana).

Orlando Magic-Detroit Pistons (Pistons +7.5)

-Magic 4-10 ATS contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Pistons 7-3 ATS in trasferta contro squadre con record interno negativo.

-Pistons 5-1 ATS nei precedenti contro i Magic.

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans (Pelicans +4.5)

-Raptors 1-5 ATS dopo 3+ giorni di riposo.

-Pelicans 3-1-1 ATS dopo 3+ giorni di riposo.

-Pelicans 5-0 ATS nei precedenti contro i Raptors.

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs (O/U 233.5)

-Mavericks Under 15-6 dopo 3+ giorni di pausa.

-Spurs Under 4-1 dopo aver segnato 100+ punti la partita precedente.

-Spurs Under 7-3 negli ultimi viaggi a Dallas.

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder (O/U 239.5)

-Jazz Under 16-5 contro squadre con record perdente.

-Thunder Under 9-1 contro squadre con record perdente.

-Thunder Under 16-5 negli ultimi viaggi nello Utah.

LA Lakers-Golden State Warriors (O/U 237.5)

-Lakers Over 10-4 dopo una vittoria in doppia cifra.

-Warriors Over 15-5-1 nelle ultime partite (Over 7-2 dopo una sconfitta).

-Lakers-Warriors Over 5-1 negli ultimi precedenti.

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (Blazers +5.5)

-Kings 0-6 ATS dopo 3+ giorni di stop.

-Blazers 7-3-1 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Blazers 3-1 ATS negli ultimi viaggi a Sacramento.

Pronostici Basket NBA 23 Febbraio 2023: big match Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies

A Wells Fargo Center la sfida più bella della notte tra due squadre che si giocano le rispettive conference. I 76ers sono arrivati alla pausa come una delle squadre più in forma con 13 vittorie nelle ultime 16 partite. Bene anche i Grizzlies che dopo 3 sconfitte in fila si sono ripresi con 3 vittorie nelle successive 4 partite.

Nel primo scontro di dicembre, giocato a Memphis, i Grizzlies vinsero 117-109 nonostante 35 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Joel Embiid. Per i Grizzlies invece 28 punti di Ja Morant e 22 di Jaren Jackson Jr (conditi da 4 stoppate). I 76ers sono tra le peggiori squadre come efficenza a rimbalzo. Attenzione ai lunghi di Memphis. Non è un caso che nel precedente appena citato Steven Adams portò giù 16 rimbalzi contro i Sixers.

Top Trend (O/U 228.5)

-76ers Over 18-8-1 nelle ultime partite (Over 10-2-1 in casa).

-Grizzlies Over 13-3 dopo 3+ giorni di riposo.

-Grizzlies Over 7-3 nei precedenti contro i 76ers (Over 6-2 negli ultimi viaggi a Philadelphia).

Quote Antepost: Celtics, Suns e Bucks comandano le lavagne per l’anello

C’è sempre un trio di favorite nella corsa per l’anello: i Boston Celtics che rimangono davanti a tutti, i Phoenix Suns saliti al vertice dopo l’arrivo di KD, e i Milwaukee Bucks di Giannis.

Statistiche Basket NBA

Riportiamo anche gli aggiornamenti dei rendimenti nelle scommesse delle migliori 10 e delle peggiori 10 squadre. Dalla parte giusta degli scommettitori ci sono i sorprendenti Oklahoma City Thunder che con 62.5% di linee coperte si confermano i migliori mentre le peggiori sono due big che stanno deludendo, i Dallas Mavericks (37.9%) e i Miami Heat (38.6%).

Tra i peggiori anche gli Atlanta Hawks (44%) che stanno deludendo anche sul campo tanto che, è notizia delle ultime ore, questo rendimento è costato la panchina a coach McMillan.

