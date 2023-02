Pronostici Basket NBA 27 Febbraio 2023. Come ogni lunedì apriamo la settimana con gli aggiornamenti di tutte le principali quote antepost della grande pallacanestro americana, oltre a fornirvi i top trend e i migliori spunti per le scommesse sulle 4 partite in programma lunedì notte.

Pronostici Basket NBA 27 Febbraio 2023: le partite del lunedì

Charlotte Hornets-Detroit Pistons (O/U 236.5)

-Hornets Under 9-2 nelle ultime partite.

-Pistons Under 8-3 nelle ultime partite.

-Pistons Under 7-3-1 negli ultimi viaggi a Charlotte.

Philadelphia 76ers-Miami Heat (O/U 216.5)

-76ers Under 3-1-1 nelle ultime partite.

-Heat Under 8-3 contro squadre con record vincente.

-76ers-Heat Under 8-3 nei precedenti.

NY Knicks-Boston Celtics (Celtics -2.5)

-Knicks 1-8 ATS in casa contro squadre sopra al 60% di vittorie esterne stagionali.

-Celtics 7-1 ATS nelle ultime partite.

-Celtics 5-2 ATS negli ultimi viaggi a NYK.

New Orleans Pelicans-Orlando Magic (Magic +4.5)

-Pelicans 1-4 ATS nelle ultime partite.

-Magic 8-3 ATS in trasferta (10-2 ATS dopo una sconfitta).

-Magic 7-2 ATS nei precedenti contro i Pelicans (5-0 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

Quote Antepost: si scaldano le quote per l’accesso ai playoffs

Come ogni inizio settimana spendiamo un pò di tempo con gli aggiornamenti delle quote antepost di Basket NBA 2022-23. Per l’anello non cambiano le cose tra le 3 favorite; i Boston Celtics rimangono al comando sui Phoenix Suns che aspettano a breve l’esordio di Kevin Durant, e poi i Milwaukee Bucks.

Interessanti le quote sulle squadre che si qualificheranno ai Playoffs. Il crollo dei New Orleans Pelicans è evidente. Fino a qualche settimana fa i Pelicans erano al comando della Western Conference, poi lo stop di Zion Williamson e il crollo anche nei rendimenti, tanto che l’accesso alla post-season per New Orleans è al momento l’ipotesi sfavorita @1.90, seppur di poco sull’esclusione che si gioca @1.83.

I bookmakers non credono alla rimonta degli Orlando Magic. Paolo Banchero e compagni si giocano @17.50 per l’accesso ai playoffs su Bet365, e sarà dura anche per i Chicago Bulls @5.50. A Ovest invece tiene banco il caso LA Lakers. I gialloviola sono in ripresa e si sono rinforzati sul mercato, ma le due ipotesi (playoffs si/no) si giocano alla pari @1.83. A Ovest al momento i bookmakers vedono fuori i Minnesota Timberwolves @2.80.

Pronostici Basket NBA 27 Febbraio 2023: la situazione sui premi individuali

Andiamo a vedere anche i premi individuali, iniziando dal titolo più atteso, MVP della regular season, dove ormai il tris di Nikola Jokic sembra realtà @1.33 di quota, dopo l’ennesima tripla doppia del serbo che stacca Joel Embiid @5 e Giannis Antetokounmpo @8.50. In doppia cifra Jayson Tatum @15 e Luka Doncic @17, poi il salto è enorme fino a LeBron James @67 e Ja Morant @81.

Per il 6° Uomo continuiamo a registrare il calo di quota di Malcolm Brogdon @1.50, e siamo contenti visto che lo abbiamo scommesso quando stava ben più alto in quota. Rimangono però abbastanza vicini Norman Powell @3.75 e Tyrese Maxey @4.75, mentre il passaggio da Lakers a Clippers fa decollare la quota di Russell Westbrook @21.

Bene o male la stessa situazione la troviamo anche per il Miglior Difensore dove abbiamo un favorito @1.50 di quota, Jaren Jackson Jr, che però deve ancora guardarsi le spalle da Brook Lopez @5 e Bam Adebayo @7.50, ma qui c’è un quarto giocatore che sembra potersi giocare questo titolo, Nick Claxton @9.

Avvicendamento invece per il MIP, il Giocatore più migliorato. Dopo mesi con Shai Gilgeous Alexander al comando, e con una quota che era arrivata quasi a rasoterra, settimana dopo settimana Lauri Markkanen ha guadagnato terreno, e ora il leader dei Jazz è il nuovo favorito @1.50, con SGA che è salito @3, poi c’è sempre Jalen Brunson @5 che sta facendo benissimo con i Knicks.

Chiudiamo col titolo al momento più scontato, il Rookie dell’anno dove comanda sempre Paolo Banchero @1.10 su Benedict Mathurin @8. Davvero difficile pensare che il giocatore di origini italiane non andrà a vincere questo titolo.

