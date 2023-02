Pronostici Basket NBA 28 Febbraio 2023. Anche ieri ottima giornata con i nostri consigli basati sui migliori trend di tutte le partite di basket NBA. Ci riproviamo questo martedì con ben 10 sfide in programma, tra cui diverse partite molto interessanti, ad iniziare dal big match Memphis Grizzlies-LA Lakers.

Pronostici Basket NBA 28 Febbraio 2023: le sfide di martedì

Atlanta Hawks-Washington Wizards (Wizards +6.5)

-Hawks 16-35 ATS dopo una vittoria (1-4 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente).

-Wizards 7-3 ATS in trasferta.

-Wizards 4-2 ATS nei precedenti contro gli Hawks.

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks (Bucks -5.5)

-Nets 7-15 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente.

-Bucks 6-0 ATS in trasferta.

-Bucks 36-17-1 ATS nei precedenti contro i Nets (19-7-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn).

Toronto Raptors-Chicago Bulls (Bulls +4.5)

-Raptors 2-7 ATS dopo un giorno di riposo.

-Bulls 13-4-1 ATS dopo una vittoria.

-Bulls 23-9 ATS nei precedenti contro i Raptors (12-4 ATS negli ultimi viaggi a Toronto).

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings (Kings -2.5)

-Thunder 0-4-1 ATS contro squadre con record vincente.

-Kings 9-3 ATS contro squadre con record perdente.

-Kings 20-8-1 ATS nei precedenti contro i Thunder (7-2 ATS negli ultimi viaggi ad Okc).

Houston Rockets-Denver Nuggets (Nuggets -9.5)

-Rockets 7-20 ATS nelle ultime partite (4-11 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Nuggets 5-1 ATS nelle ultime partite.

-Nuggets 4-0 ATS nei precedenti contro i Rockets.

Dallas Mavericks-Indiana Pacers (O/U 236.5)

-Mavericks Over 5-2 in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie in trasferta.

-Pacers Over 6-2 contro squadre con record vincente.

-Pacers Over 7-2 negli ultimi viaggi a Dallas.

Utah Jazz-San Antonio Spurs (Jazz -8.5)

-Jazz 4-0-2 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS contro squadre con record perdente).

-Gli Spurs hanno perso 16 partite di fila (2-14 ATS, scarto medio -15.6 punti!).

-Spurs 1-4 ATS negli ultimi viaggi nello Utah.

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers (O/U 236.5)

-Warriors Under 3-1-1 contro squadre con record perdente.

-Blazers Under 5-1-1 contro squadre con record vincente (Under 8-3 in trasferta).

-Blazers Under 4-1-1 nei precedenti contro i Warriors (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Golden State).

LA Clippers-Minnesota Timberwolves

-Clippers 4-1 ATS in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie in trasferta.

-Timberwolves 1-4 ATS nelle ultime partite.

-Timberwolves 2-5 ATS nei precedenti contro i Clippers (1-6 ATS negli ultimi viaggi a LAC).

Pronostici Basket NBA 28 Febbraio 2023: big match Memphis Grizzlies-LA Lakers

Spendiamo qualche parola in più sul big match della notte a Memphis dove i Grizzlies ospitano i Lakers che hanno appena avuto la pessima notizia dell’infortunio di LeBron James che potrebbe essere lungo. Già con Anthony Davis i Lakers si erano ritrovati ad essere molto limitati dagli infortuni in questa difficile stagione, e lo stop di LeBron rischia di vanificare gli sforzi fatti sul mercato per migliorare la squadra in vista della rincorsa ai play-in.

Il 20 gennaio i Lakers hanno vinto il primo scontro interno contro i Grizzlies per 122-121 con Russell Westbrook (ora ai Clippers) miglior marcatore (29 punti) e James a 23 punti + 9 rimbalzi e 6 assist, nonostante l’assenza di Davis che però nell’ultima partita vinta a Dallas è stato fondamentale con 30 punti + 15 rimbalzi. Nel precedente contro i Lakers per i Grizzlies il miglior marcatore fu Ja Morant con 22 punti che non bastarono. Morant è stato il migliore anche nell’ultima partita contro Denver, e questa volta i suoi 23 punti sono stati determinanti per la vittoria finale nel big match al vertice della Western Conference.

Top Trend (O/U 233.5)

-Grizzlies Under 12-3 nelle ultime partite (Under 6-1 in casa).

-Lakers Under 5-1 nelle ultime partite (Under 9-3 dopo un giorno di riposo).

-Lakers Under 13-3 nei precedenti contro i Grizzlies (Under 9-1-1 negli ultimi viaggi a Memphis).

