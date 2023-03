Pronostici Basket NBA 6 Marzo 2023. Al lunedì aggiorniamo tutte le quote antepost. Celtics sempre avanti per l’anello. Novità per il 6° Uomo, irrompe Immanuel Quickley. Vediamo anche i top trend delle partite in programma questo lunedì.

Pronostici Basket NBA 6 Marzo 2023: le partite di lunedì

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (Cavaliers -3.5)

-Cavaliers 10-1-1 ATS in casa contro squadre sopra al 60% di vittorie in trasferta.

-Celtics 0-4 ATS nelle ultime partite.

-Cavaliers 3-0 ATS nei precedenti contro i Celtics.

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers (O/U 231.5)

-Pacers Over 5-2 in back to back.

-76ers Over 16-7-1 dopo un giorno di riposo.

-Pacers-76ers Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers (O/U 231.5)

-Pistons Over 19-9 dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Blazers Over 13-6 contro squadre con record perdente.

-Blazers Over 15-7 nei precedenti contro i Pistons (Over 9-3 negli ultimi viaggi a Detroit).

Miami Heat-Atlanta Hawks (O/U 227.5)

-Heat Under 4-1 nelle ultime partite (Under 8-3 in casa).

-Hawks Under 4-1 dopo una sconfitta.

-Hawks Under 47-23 negli ultimi precedenti contro gli Hawks (Under 36-15 negli ultimi viaggi a Miami).

Denver Nuggets-Toronto Raptors (Nuggets -6.5)

-Nuggets 23-9 ATS nelle ultime partite (20-7 ATS in casa).

-Raptors 1-6 ATS in trasferta.

-Raptors 8-22 ATS nei precedenti contro i Nuggets (1-6 ATS negli ultimi viaggi a Denver).

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans (Kings -5.5)

-Kings 4-1 ATS dopo una sconfitta.

-Pelicans 1-5 ATS nelle ultime partite (3-8 ATS dopo una sconfitta).

-Kings 4-2-1 ATS nei precedenti contro i Pelicans.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: le favorite per l’anello

Non cambia il tris di squadre al comando delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello. Comandano i Boston Celtics su Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.

In seconda fascia rimangono @8.50 volte la posta i Denver Nuggets mentre con Philadelphia 76ers e Golden State Warriors, entrambe @12, si sale in doppia cifra assieme a LA Clippers @13 e Dallas Mavericks @17. Caso Ja Morant (sospeso) per i Memphis Grizzlies che ora si giocano @19 volte la posta, poi ci sono i Cleveland Cavaliers @29, raggiunti dai LA Lakers che stanno tornando a calare nelle lavagne.

Pronostici Basket NBA 6 Marzo 2023: premi individuali

Triple doppie su triple doppie come bere un bicchiere d’acqua, i numeri di Nikola Jokic @1.25 sono impressionanti e il serbo domina le lavagne per MVP della Regular Season, davanti all’eterno secondo Joel Embiid @6 e a Giannis Antetokounmpo @7.50. Su staccano invece Jayson Tatum @17 e Luka Doncic @21.

Nuovo avvicendamento invece nella lavagna più combattuta, quella per il miglior 6° Uomo dove ora abbiamo Immanuel Quickley @1.80 come favorito, eroe della vittoria dei Knicks (la 9° di fila, sempre vincenti da quando c’è Hart e squadra più in forma della lega al momento) al TD Garden domenica, proprio contro Malcolm Brodgon @2 (assente ieri) che ha superato tra i favoriti per questo titolo.

Più segnate invece le altre lavagne, ad iniziare dal Rookie dell’anno dove ormai Paolo Banchero @1.04 si gioca a quota simbolica, col giovane di passaporto italiano che è tornato a mettere insieme grandi prestazioni con i Magic, staccando Benedict Mathurin @12 e poi staccassimo c’è Walker Kessler @41 che sta emergendo con i Jazz a forza di stoppate.

Approposito dei sorprendenti Utah Jazz, Lauri Markkanen @1.36 domina le lavagne del Giocatore Più Migliorato con Jalen Brunson staccato @4 e Shai Gilgeous Alexander @5, che ha dominato questa lavagna nella prima parte di stagione, ma che ora si trova solo come 3° opzione.

Chiudiamo col Miglior Difensore che sembra un affare di Jared Jackson Jr @1.45, con Brook Lopez @4.50 e Bam Adebayo @9 molto indietro rispetto al lungo dei Grizzlies.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.