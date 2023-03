Pronostici Basket NBA 7 Marzo 2023. Andiamo ad analizzare i top trend delle 8 partite di pallacanestro americana in programma martedì notte, con un occhio di riguardo al big match LA Lakers-Memphis Grizzlies, anche se mancheranno due protagonisti come Lebron e Morant.

Pronostici Basket NBA 7 Marzo 2023: le partite di martedì

Orlando Magic-Milwaukee Bucks (Bucks -6,5)

-Magic 2-5 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in casa).

-Bucks 9-3 ATS nelle ultime partite (perfetto 8-0 ATS in trasferta).

-Bucks 8-1-1 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando.

Detroit Pistons-Washington Wizards (O/U 227,5)

-Pistons Under 5-1 nelle ultime partite (Under 9-3 in casa).

-Wizards Under 14-6 in trasferta (Under 11-5-1 dopo un giorno di riposo).

-Pistons-Wizards Under 7-2 negli ultimi precedenti.

NY Knicks-Charlotte Hornets (O/U 227,5)

-Knicks Over 4-1 in casa.

-Hornets Over 7-2 al martedì.

-Hornets Over 21-7-1 negli ultimi viaggi a NY.

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers (76ers +1.5)

-Timberwolves 2-5 ATS dopo una vittoria (4-10 ATS dopo due giorni di riposo).

-76ers 7-3 ATS in trasferta (7-3 ATS anche in back to back).

-76ers 13-3 ATS nei precedenti contro i Timberwolves (4-0 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota).

Houston Rockets-Brooklyn Nets (O/U 230.5)

-Rockets Under 6-1 contro squadre con record vincente (Under 13-6 dopo una vittoria).

-Nets Under 7-3-1 dopo una vittoria.

-Rockets-Nets Under 5-1 negli ultimi precedenti.

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors (Warriors -4,5)

-Thunder 0-5-1 ATS contro squadre con record vincente.

-Warriors 5-1 ATS nelle ultime partite.

-Warriors 18-7-1 ATS nei precedenti contro i Thunder (3-1-1 ATS negli ultimi viaggi ad OKC).

Dallas Mavericks-Utah Jazz (Mavericks -8.5)

-I Jazz sono 1-3-1 ATS nelle ultime partite.

-Jazz 11-23 ATS dopo aver concesso 125+ punti la partita precedente.

-Jazz 3-11 ATS nei precedenti contro i Mavericks (2-5 ATS negli ultimi viaggi a Dallas).

Pronostici Basket NBA 7 Marzo 2023: big match LA Lakers-Memphis Grizzlies

Sarà un big match a Ovest un pò ridimensionato dalla mancanza, per diversi motivi, di due stelle, LeBron James per i Lakers e Ja Morant per i Grizzlies. Il primo è infortunato mentre il secondo è stato sospeso dalla dirigenza di Memphis dopo alcune uscite davvero deprecabili, come la diretta Instagram con pistola (e probabilmente ubriaco).

I Grizzlies arrivano così da 2 sconfitte mentre i Lakers domenica hanno vinto l’importante sfida contro i Warriors e continuano la rimonta verso la post-season, ma oltre a James devono sempre fare attenzione alle condizioni di Anthony Davis che ha l’infortunio facile e va gestito, oltre ad un altra assenza, quella di D’Angelo Russell che era arrivato dal mercato per migliorare la situazione dei gialloviola. Nei primi 2 scontri stagionali una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e 236.5 punti totali di media (ma nessun Over).

Sul fronte dei giocatori in campo questa notte, per le scommesse sulle prestazioni giocatori, il nostro PROP SHOP ci mette in evidenza la linea 29.5 Punti+Assist di Desmond Bane che ha superato in 2 delle ultime 3 partite (36-19-36) e senza Morant sarà lui il fulcro del gioco dei Grizzlies contro i Lakers che difensivamente sono solo 23° come assist concessi e 27° come punti subiti dalle guardie avversarie.

TOP TREND (O/U 226,5)

-Lakers Under 5-1-1 nelle ultime partite (Under 5-0 in casa).

-Grizzlies Under 5-1-1 nelle ultime partite (Under 8-3 in trasferta).

-Lakers-Grizzlies Under 13-3-1 negli ultimi precedenti.

