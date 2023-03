Pronostici Basket NBA 8 Marzo 2023. Andiamo a vedere analisi e top trend con i consigli per le scommesse sulle 7 partite di pallacanestro americana in programma mercoledì notte, concentrandoci in particolare sul big match Celtics-Trail Blazers, ma sono tante altre le sfide interessanti e da non perdere.

Pronostici Basket NBA 8 Marzo 2023: le partite di mercoledì notte

Dopo un martedì quasi perfetto con le scommesse di Basket a tutto campo (dalla NBA all’Eurolega, passando dal College Basket), discusse nel canale VIP di Telegram, vediamo le analisi e i primi consigli sulle 7 partite in programma questa notte (ieri 4-4 le tips che trovate ogni giorno in questi articoli).

Washington Wizards-Atlanta Hawks (Wizards +3.5)

-Wizards 42-19-2 ATS in back to back (10-4 ATS contro squadre con record perdente).

-Hawks 1-4 ATS in trasferta (1-4 ATS dopo un giorno di riposo).

-Hawks 2-5 ATS nei precedenti contro i Wizards (1-4 ATS negli ultimi viaggi a Washington).

Miami Heat-Cleveland Cavaliers (O/U 213.5)

-Heat Over 16-7 dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente.

-Cavaliers Over 6-2 nelle ultime partite (Over 4-0 in trasferta).

-Cavaliers Over 7-1 negli ultimi viaggi a Miami.

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks (Mavericks -1.5)

-Pelicans 1-6 ATS nelle ultime partite.

-Mavericks 5-2 ATS in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne stagionali.

-Mavericks 6-2 ATS nei precedenti contro i Pelicans (5-2 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

Denver Nuggets-Chicago Bulls (O/U 228.5)

-Nuggets Over 6-2 in casa (Over 10-2 contro squadre con record perdente).

-Bulls Over 3-1-1 dopo due giorni di riposo (Over 8-2 contro squadre con record vincente).

-Bulls Over 15-5 nei precedenti contro i Nuggets (Over 7-0 negli ultimi viaggi a Denver).

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (O/U 233.5)

-Suns Over 4-1 in casa (Over 7-3 contro squadre con record perdente).

-Thunder Over 6-0-1 nelle ultime partite (Over 5-0 in back to back e Over 9-1 quando I 5 titolari sommano più di 160 minuti in campo la sera prima).

-Suns-Thunder Over 5-2 negli ultimi precedenti.

LA Clippers-Toronto Raptors (O/U 229.5)

-Clippers Under 26-9 in casa (Under 20-5-1 dopo due giorni di riposo).

-Raptors Under 4-1 contro squadre con record vincente.

-Raptors Under 6-2 nei precedenti contro i Clippers (Under 16-5 negli ultimi viaggi a LAC).

Pronostici Basket NBA 8 Marzo 2023: big match Boston Celtics-Portland Trail Blazers

Tra le tante sfide interessanti del mercoledì notte abbiamo deciso di analizzare più nel dettaglio quella del TD Garden. I Boston Celtics arrivano dalla sconfitta in overtime a Cleveland in cui erano senza Jayson Tatum, Al Horford e Robert Williams III, indisponibili anche se oggi coach Joe Mazzulla dovrebbe recuperare i primi 2.

I Portland Trail Blazers arrivano da 2 vittorie di fila (non ci riuscivano da più di un mese), con tripla doppia di Damian Lillard (31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist) contro Detroit. Ancora assenti Anfernee Simons e Jusuf Nurkic.

I Celtics dalla loro hanno il fattore campo (25-9 di record interno) anche se hanno perso le ultime 2 al TD Garden. I Blazers sono 14-19 in trasferta. Boston ha un vantaggio evidente col proprio attacco, il 7° migliore da oltre l’arco (37.7%) mentre Portland difensivamente è solo 23° da tre (37%). Occhio ai triplettisti dei Celtics.

TOP TREND (O/U 230.5)

-Celtics Over 8-3 nelle ultime partite (Over 5-1 in casa) e Over 4-0 dopo una sconfitta (Over 6-0 contro squadre con record perdente).

-Blazers Over 4-0 contro squadre con record vincente.

-Celtics-Blazers Over 6-0 negli ultimi precedenti.

