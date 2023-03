Pronostici Basket NBA 9 Marzo 2023. Questo giovedì notte si giocano 6 partite di pallacanestro americana che siamo andati come sempre ad analizzare con top trend e consigli per le scommesse. Ci siamo concentrati in particolare sul big match Memphis Grizzlies-Golden State Warriors.

Pronostici Basket NBA 9 Marzo 2023: le partite del giovedì

Anche mercoledì notte siamo stati positivi con gli studi e le giocate che diamo ogni giorno sul canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC in cui incassiamo il raddoppio con i tiri da tre di Horford ed Herro e incassiamo anche Punti+Assist di Garland. Peccato il solito Siakam che ci macchia l'all green fermandosi a 20 punti e tirando male.

Detroit Pistons-Charlotte Hornets (O/U 226,5)

-Pistons Under 5-2 nelle ultime partite (Under 8-2 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Hornets Under 16-5 nelle ultime partite con Under 7-1 in trasferta (Under 7-0 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Hornets Under 12-5-1 nei precedenti contro i Pistons (Under 5-2 negli ultimi viaggi a Detroit).

Indiana Pacers-Houston Rockets (Pacers +9.5)

-Pacers 6-1 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS dopo due giorni di pausa).

-Rockets 9-23 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS dopo un giorno di riposo).

-Rockets 1-5 ATS nei precedenti contro i Pacers (4-11 ATS negli ultimi viaggi nell’Indiana).

Orlando Magic-Utah Jazz (Jazz +3.5)

-Magic 2-6 ATS nelle ultime partite (0-5 ATS in casa).

-Jazz 5-1 ATS dopo un giorno di riposo (9-4-1 ATS dopo una sconfitta).

-Jazz 9-3 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando.

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (O/U 231.5)

-Bucks Under 5-1 dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente.

-Nets Under 4-1 nelle ultime partite (Under 4-0 dopo una vittoria e Under 11-2-1 contro squadre con record vincente).

-Nets Under 13-2-1 nei precedenti contro i Bucks (Under 7-1 negli ultimi viaggi a Milwaukee).

Sacramento Kings-NY Knicks (Knicks +3.5)

-Kings 5-11-1 ATS contro squadre con record vincente (1-6 ATS dopo due giorni di riposo).

-Knicks 8-1-1 ATS nelle ultime partite (6-0 ATS contro squadre con record vincente).

-Knicks 4-0 ATS nei precedenti contro i Kings (6-2-1 ATS negli ultimi viaggi a Sacramento).

Pronostici Basket NBA 9 Marzo 2023: big match Memphis Grizzlies-Golden State Warriors

Scontro tra due squadre che ambiscono alla vittoria della Western Conference (lo scorso anno si sono affrontate in semifinale) anche se i Warriors hanno il problema trasferta (7 sconfitte di fila) e pesa l’assenza di Andrew Wiggins, anche se è rientrato un Stephen Curry da 27 e 40 punti nelle ultime 2 prestazioni.

Problemi con Ja Morant sospeso anche per i Grizzlies che arrivano da 2 sconfitte ad LA contro Clippers e Lakers dopo il ko a Denver. Memphis ha perso anche le prime 2 sfide stagionali giocate sul campo dei Warriors, 109-123 a Natale e 120-122 il mese dopo. Per questa sfida i Grizzlies sono sfavoriti (+2.5 punti di spread) anche se giocano in casa dove hanno un record di 26-5 (7-25 per i Warriors in trasferta).

A livello scommesse sulle prestazioni giocatori il nostro prop shop ci segnala proprio Steph Curry che ha segnato 10 triple nell’ultima partita ed O/U 5-1 nelle ultime 6 prestazioni sulla linea 4,5 triple realizzate. Memphis ottima difesa interna, guidata anche da Jaren Jackson Jr, favorito al titolo di miglior difensore, ma solo 28° come efficenza sul perimetro, e sappiamo quanto Curry sia letale da tre (c’è anche l’altro Splash Brothers, Klay Thompson, che potrebbe fare bene).

TOP TREND (O/U 235.5)

Grizzlies Under 15-5-1 nelle ultime partite (Under 6-1-1 in casa) e Under 13-3 dopo una sconfitta.

-Warriors Under 7-1 nelle ultime partite e Under 4-1 dopo un giorno di pausa.

-Warriors Under 4-1 nei precedenti contro i Grizzlies (Under 15-7 negli ultimi viaggi a Memphis).

