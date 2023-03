Pronostici Basket NBA 13 Marzo 2023. Come ogni lunedì apriamo la settimana aggiornando un pò tutte le quote antepost, ma andiamo a vedere anche i top trend delle sfide in programma questa notte, 7 in tutto. Spiccano Dallas-Memphis, Sacramento-Milwaukee e soprattutto Golden State Warriors-Phoenix Suns.

Pronostici Basket NBA 13 Marzo 2023: le partite di lunedì

Detroit Pistons-Indiana Pacers (Over 226,5)

-Pistons Over 4-1 contro squadre con record perdente.

-Pacers Over 4-0 nelle ultime partite (Over 4-1 contro squadre con record perdente).

-Pistons-Pacers Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves (Over 242,5)

-Hawks Over 4-1 in casa (Over 4-1 dopo un giorno di riposo).

-Timberwolves Over 7-3 dopo due giorni di riposo.

-Timberwolves Over 7-3 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

Miami Heat-Utah Jazz (Over 224,5)

-Heat Over 40-19 dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Jazz Over 4-0-1 nelle ultime partite (Over 20-7-1 in trasferta).

-Heat-Jazz Over 4-0 negli ultimi precedenti.

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies (Mavericks -0.5)

-Mavericks 5-2-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Grizzlies 3-9 ATS in trasferta.

-Mavericks 5-0 ATS nei precedenti contro i Grizzlies.

Houston Rockets-Boston Celtics (Celtics -12.5)

-Rockets 7-20-1 ATS dopo una sconfitta (1-4 ATS in casa).

-Celtics 5-0 ATS contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali (5-2 ATS in trasferta).

-Celtics 6-0 ATS nei precedenti contro i Rockets.

Golden State Warriors-Phoenix Suns (Over 236.5)

-Warriors Over 24-10-3 dopo un giorno di pausa.

-Suns Over 4-0 nelle ultime partite (Over 11-4 in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne).

-Warriors-Suns Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks (Over 244.5)

-Kings Over 11-3-1 nelle ultime partite (Over 5-2 in casa).

-Bucks Over 7-2 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Bucks Over 22-4 nei precedenti contro i Kings (Over 14-2 negli ultimi viaggi a Sacramento).

Quote Antepost: le favorite per l’anello

Non cambiano le tre grandi favorite per l’anello, se non per il fatto che i Milwaukee Bucks sono passati nuovamente davanti ai Phoenix Suns un pò sgonfiati dall’effetto KD. La squadra da battere rimane però sempre quella dei Boston Celtics.

In seconda fila ci sono i Denver Nuggets @7 che con questo Jokic sono da prendere in seria considerazione. Il bis dei campioni in carica, i Golden State Warriors, è offerto intorno @11 mentre con i Philadelphia 76ers si sale @12. I LA Clippers @15 si mettono in mezzo tra la seconda e la terza fascia, aperta dai Dallas Mavericks @21 che non convincono del tutto nonostante l’arrivo di Irving che non basta a fare il passo in avanti tra le prime contender, e si giocano alla pari dei Memphis Grizzlies alle prese col caso Morant. In ripresa i LA Lakers @23 che si lasciano alle spalle anche i Cleveland Cavaliers @34.

Pronostici Basket NBA 13 Marzo 2023: i premi individuali

Cala ancora la quota di Nikola Jokic @1.26 per il tris di MVP, con Joel Embiid @3.50 che sembra involarsi per un ennesima chiusura da runner up. Più staccato Giannis Antetokounmpo @8, poco da segnalare rispetto alla settimana scorsa.

E’ invece sempre acceso lo scontro per il Miglior 6° Uomo con Malcolm Brogdon @2 che ha riagganciato Immanuel Quickley @2 che lo aveva superato la settimana prima, nel suo periodo di luce anche se non ho mai creduto ai favori sul sesto uomo dei Knicks che infatti si è già ridimensionato. Sembra comunque un affare tra questi due, con Malik Monk @11 e Bobby Portis @16 molto indietro, per non parlare di Norman Powell che in poche settimane è passato da uno dei favoriti a quota @51, o di un disastroso Russell Westbrook @101 anche ai Clippers, e che ci ha mandato in cassa con Under 13,5 punti l’altro giorno nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC (partita chiusa con soli 7 punti di Westbrook).

C’è grande competizione anche per il Miglior Difensore con Brook Lopez @1.90 che torna favorito dopo settimane, scavalcano Jaren Jackson Jr @2.20. Anche qui si prospetta un testa a testa finale visto che Bam Adebayo @11 si allontana.

Viceversa sembrano chiusi i giochi per il Giocatore più migliorato con Lauri Markkanen offerto @1.28 su Jalen Brunson @5. Il grande dominatore di questa lavagna nella prima parte di stagione si allontana ulteriormente, parliamo di Shai Gilgeous Alexander @5.50.

Segnata anche la corsa per il Rookie of the Year in favore del nostro Paolo Banchero @1.02, una quota simbolica, con Benedict Mathurin che si allontana @21.

