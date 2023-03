Pronostici Basket NBA 14-15 Marzo 2023. Rubrica doppia, vediamo i top trend sulle 8 partite in programma martedì 14 marzo per le scommesse su handicap ed over/under mentre per le 7 partite di mercoledì ci concentriamo sulle prestazioni giocatori, segnalandovi le prop bet di maggior valore in base ai punti deboli delle varie difese e ai missmatch che i giocatori potranno sfruttare (o il contrario).

Pronostici Basket NBA 14-15 Marzo 2023: le partite di martedì

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers (Cavaliers -7.5)

-Hornets 0-6 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali (3-8 ATS dopo una sconfitta).

-Cavaliers 7-3-2 ATS contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Cavaliers 8-3 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte.

Washington Wizards-Detroit Pistons (Under 222.5)

-Wizards Under 7-2 dopo una sconfitta (Under 13-6-1 dopo un giorno di riposo).

-Pistons Under 5-2 in trasferta (Under 4-1 dopo una vittoria).

-Pistons Under 15-5-2 negli ultimi viaggi a Washington.

Toronto Raptors-Denver Nuggets (Over 225.5)

-Raptors Over 4-1 nelle ultime partite (Over 6-1 contro squadre con record vincente).

-Nuggets Over 5-2 nelle ultime partite (Over 6-1 dopo una sconfitta).

-Nuggets Over 23-9-1 nei precedenti contro i Raptors (Over 8-2 negli ultimi viaggi a Toronto).

New Orleans Pelicans-LA Lakers (Under 225.5)

-Pelicans Under 6-1 nelle ultime partite (Under 4-0 dopo un giorno di pausa).

-Lakers Under 4-1 nelle ultime partite (Under 13-3-1 dopo un giorno di pausa).

-Pelicans-Lakers Under 5-2 negli ultimi precedenti.

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets (Over 232.5)

-Thunder Over 7-2-1 nelle ultime partite (Over 4-1 contro squadre con record vincente).

-Nets Over 4-1 contro squadre con record perdente.

-Thunder-Nets Over 4-1 negli ultimi precedenti.

San Antonio Spurs-Orlando Magic (Over 234.5)

-Spurs Over 7-2 contro squadre con record perdente.

-Magic Over 4-0 nelle ultime partite (Over 5-1 contro squadre con record perdente).

-Spurs-Magic Over 7-2 negli ultimi precedenti.

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (Over 231.5)

-Suns Over 4-0 in casa (Over 9-3-1 contro squadre con record vincente).

-Bucks Over 5-2 nelle ultime partite (Over 19-7-2 contro squadre con record vincente).

-Bucks Over 9-3-1 nei precedenti contro i Suns (Over 6-0 negli ultimi viaggi a Phoenix).

Portland Trail Blazers-NY Knicks (Under 228.5)

-Blazers Under 5-2 dopo aver segnato 100+ punti la partita precedente.

-Knicks Under 4-0 nelle ultime partite.

-Knicks Under 10-4 nei precedenti contro i Blazers (Under 5-1 negli ultimi viaggi a Portland).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA 14-15 Marzo 2023: le sfide di mercoledì

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers (Evan Mobley Reb)

-76ers 27° come efficenza a rimbalzo. Cavaliers tra le migliori squadre nel frontcourt e a rimbalzo.

-Evan Mobley 9 rimbalzi nel precedente contro i 76ers e 9.1 rimbalzi di media nelle ultime 10 (il suo compagno sotto canestro, Allen, è in forse).

Miami Heat-Memphis Grizzlies (Dillon Brooks 3pt)

-Heat 22° come numero di triple concesse e 21° come percentuale da tre con cui fanno tirare gli avversari.

-4/11 da tre nell’ultima partita di Dillon Brooks che 11 triple se le prese anche nel precedente contro MIA. Con questi volumi e con Morant sospeso, potrebbe mettere un buon numero di triple.

Chicago Bulls-Sacramento Kings (Domantas Sabonis Ast / Tripla Doppia)

-Bulls tra le squadre che concedono più assist ai lunghi avversari.

-Altra tripla doppia contro i Bucks per Domantas Sabonis con 23 punti, 17 rimbalzi ma anche ben 15 assist. E’ andato in doppia cifra di assist in 3 delle ultime 4 partite.

Houston Rockets-LA Lakers (D’Angelo Russell 3pt)

-Rockets ultima per numero di triple concesse e 28° come percentuale da tre con cui fanno tirare gli avversari.

-D’Angelo Russell è tornato con 5/8 e 6/11 da tre nelle ultime partite.

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics (Jaylen Brown 3pt)

-Timberwolves ottima difesa interna ma solo 24° da tre.

-Jaylen Brown si è preso 10 triple realizzandone 4 nell’ultima contro i Rockets e altre 11 triple se le era prese nel precedente contro Minnesota.

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks (Kyrie Irving Over 3pt)

-Spurs peggior difesa in quasi tutte le statistiche principali, in particolare da tre.

-Kyrie Irving non ha giocato l’ultima, ma se rientra occhio alle triple. 3/4 dalla lunga distanza nel precedente contro gli Spurs. Ha sempre segnato 3+ triple nelle ultime 4 prestazioni.

LA Clippers-Golden State Warriors

-La difesa dei Warriors è solo 20° da tre.

-2/3 e 7/9 da tre per Kawhi Leonard nei precedenti stagionali contro i Warriors. Ha segnato 3+ triple in 6 delle ultime 9 partite.

Segui Betting Maniac, la casa degli sport americani!

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC