Pronostici Basket NBA 16 Marzo 2023. Un giovedì notte con solo 5 partite, e non si segnalano nemmeno big match degni di nota, anche se a livello scommesse abbiamo analizzato come sempre tutte le sfide, fornendovi i trend e i consigli per le scommesse su ognuna di esse.

Pronostici Basket NBA 16 Marzo 2023; le partite di giovedì

Detroit Pistons-Denver Nuggets (Under 228.5)

-Pistons Under 8-3 nelle ultime partite (Under 11-5 in casa).

-Pistons Under 11-4 dopo un giorno di riposo.

-Nuggets Under 11-5-1 nei precedenti contro i Pistons (Under 6-2 negli ultimi viaggi a Detroit).

Brooklyn Nets-Sacramento Kings (Under 238.5)

-Nuggets Under 5-2 nelle ultime partite.

-Kings Under 5-2 contro squadre con record vincente.

-Kings Under 5-1 negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder (Over 230.5)

-Raptors Over 5-1 nelle ultime partite.

-Thunder Over 7-3-1 nelle ultime partite.

-Raptors-Thunder Over 10-3-1 nei precedenti.

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers (Bucks -13.5)

-Bucks 12-5 ATS nelle ultime partite.

-Bucks 10-1 ATS contro squadre con record perdente.

-Pacers 1-8 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Phoenix Suns-Orlando Magic (Magic +7.5)

-Suns 1-3-1 ATS in casa.

-Magic 13-4 ATS dopo una sconfitta (15-7 ATS in trasferta).

-Magic 12-4 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix.

