Pronostici Basket NBA 20 Marzo 2023. Come sempre apriamo la settimana andando sì a vedere i top trend e le analisi delle partite in programma lunedì notte (6 in tutto), ma ci occupiamo anche di tutti gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello e per i premi individuali.

Pronostici Basket NBA 20 Marzo 2023: le partite di lunedì

Charlotte Hornets-Indiana Pacers (Over 233.5)

-Hornets Over 12-4 dopo due giorni di pausa.

-Pacers Over 6-1 nelle ultime partite.

-Pacers Over 12-3-1 negli ultimi viaggi a Charlotte.

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls (76ers -8.5)

-76ers 4-0 ATS nelle ultime partite (22-9 ATS in casa).

-Bulls 1-6-1 ATS in trasferta.

-Bulls 1-8 ATS nei precedenti contro i 76ers.

NY Knicks-Minnesota Timberwolves (Knicks -8.5)

-Knicks 11-3-1 ATS nelle ultime partite (6-1-1 ATS) e 9-1 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Timberwolves 2-5 ATS dopo una sconfitta.

-Timberwolves 1-5 ATS negli ultimi viaggi a NYK.

Houston Rockets-Golden State Warriors (Under 237.5)

-Rockets Under 4-0 nelle ultime partite.

-Warriors Under 4-1 contro squadre con record perdente.

-Warriors Under 13-6-1 negli ultimi viaggi a Houston.

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks (Mavericks +2.5)

-Grizzlies 0-4 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Mavericks 7-3 ATS in trasferta.

-Mavericks 5-1 ATS nei precedenti contro i Grizzlies.

Utah Jazz-Sacramento Kings (Over 239.5)

-Jazz Over 6-0-1 nelle ultime partite.

-Kings Over 13-5-1nelle ultime partite (Over 7-3-1 in trasefrta).

-Jazz-Kings Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Pronostici Basket NBA 20 Marzo 2023: Quote antepost per l’anello

La novità è rappresentata dai Milwaukee Bucks che agganciano e scavalcano i Boston Celtics per la vittoria finale dell’anello. Stabili i Phoenix Suns come terza forza. Dietro ci sono i Denver Nuggets @8 poi con i Philadelphia 76ers @11 si sale in doppia cifra; seguono Golden State Warriors @12 ed LA Clippers @13. I Dallas Mavericks rimangono lontani come i LA Lakers, ma entrambi agganciano i Memphis Grizzlies @23 volte la posta.

NBA: Quote antepost premi individuali

Le novità non si fermano all’anello, ma anche alla sempre interessante corsa per MVP della regular season. Dopo settimane di dominio, e continue triple doppie, Nikola Jokic @3.75 viene scavalcato da un Joel Embiid @1.43 in un momento eccezionale. Più indietro c’è Giannis Antetokounmpo @5 e stop visto che con Jayson Tatum @101 e Luka Doncic @201 si sale a quote enormi.

E’ calata molto anche la quota per il 6° Uomo con Malcolm Brogdon @1.44 che stacca Immanuel Quickely @3.00 che sembra aver esaurito la sua spinta. Nette anche le quote sul Giocatore più migliorato con Lauri Markkanen @1.18 che stacca Shai Gilgeous Alexander @6.50 e Jalen Brunson @7.50. Stessa cosa nel Rookie of the Year con Paolo Banchero @1.01 che a una quota simbolica. Rimane più aperta la corsa per il Miglior Difensore, con Brook Lopez @1.62 che è tornato a martellare, ma Jaren Jackson Jr @2.40 rimane vicino.

