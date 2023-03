Pronostici Basket NBA 21 Marzo 2023. Anche martedì notte ci sono 6 partite di pallacanestro americana che abbiamo analizzato con i top trend e i consigli per le scommesse, con un occhio di riguardo sul big match Sacramento Kings-Boston Celtics.

Pronostici Basket NBA 21 Marzo 2023: le partite di martedì

Orlando Magic-Washington Wizards (Wizards +1.5)

-Magic 1-6 ATS in casa.

-Wizards 4-1 ATS dopo una sconfitta interna in doppia cifra.

-Wizards 5-2 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando.

Atlanta Hawks-Detroit Pistons (Hawks -12.5)

-Hawks 5-2 ATS in casa contro squadre con record esterno negativo.

-Pistons 1-4 ATS in trasferta.

-Hawks 2-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Pistons.

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers (Nets +3.5)

-Nets 6-0 ATS nelle ultime partite (8-2 ATS in casa).

-Cavaliers 2-5 ATS contro squadre con record vincente.

-Cavaliers 3-7-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs (Under 233.5)

-Pelicans Under 8-2 nelle ultime partite (Under 6-0 in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie esterne).

-Spurs Under 6-1 contro squadre con record vincente.

-Pelicans-Spurs Under 8-3 nei precedenti.

LA Clippers-Oklahoma City Thunder (Thunder +6.5)

-Clippers 0-4 ATS dopo un giorno di pausa.

-Thunder 4-1 ATS dopo un giorno di pausa.

-Thunder 6-1 ATS nei precedenti contro i Clippers.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA 21 Marzo 2023: Big match Sacramento Kings-Boston Celtics

Al Golden 1 Center va in scena Sacramento Kings-Boston Celtics, il match più interessante della notte, con la sfida tra due formazioni al vertice delle rispettive conference. Se era attesa un altra stagione da protagonisti per i Celtics, i Kings stanno decisamente andando meglio del previsto , grazie in particolare alla coppia D’Aaron Fox – Domantas Sabonis che però ieri non sono bastati per evitare la sconfitta nello Utah, quindi Sacramento giocherà questa partita di rientro da un road-trip di 5 partite e in back to back, non proprio il massimo per sfidare una delle migliori squadre della lega.

Aggiungiamoci che il 25 novembre i Celtics hanno già vinto 122-104 contro i Kings con 30 punti di Jayson Tatum che è segnalato anche nel PROP SHOP di BETTING MANIAC da Over su una linea personale di 28.5 punti che ha anche superato in 4 delle ultime 6 partite, per un giocatore da 30.2 punti di media stagionale. I Kings hanno un super attacco, ma giocano a ritmi molto alti e difensivamente4 sono 28° per punti concessi e 26° da tre.

TOP TREND (Under 238.5)

-Kings Under 6-2 in casa contro squadre sopra al 60% di vittorie esterne stagionali.

-Celtics Under 11-3 in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne stagionali.

-Celtics Under 5-2 negli ultimi viaggi a Sacramento.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.