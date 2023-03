Pronostici Basket NBA 22 Marzo 2023. Questo mercoledì notte si giocano 10 partite di pallacanestro americana, con molte sfide interessanti, su tutte Dallas Mavericks-Golden State Warriors ma anche LA Lakers-Phoenix Suns, sempre a Ovest.

Pronostici Basket NBA 22 Marzo 2023: le partite di mercoledì

Washington Wizards-Denver Nuggets (Over 227.5)

-Wizards Over 4-1 contro squadre con record vincente.

-Nuggets Over 5-1 contro squadre con record perdente.

-Wizards-Nuggets Over 5-1 negli ultimi precedenti.

Miami Heat-NY Knicks (Over 221.5)

-Heat Over 4-1 in casa.

-Knicks Over 8-1-1 contro squadre con record vincente.

-Knicks Over 4-1 negli ultimi viaggi a Miami.

Toronto Raptors-Indiana Pacers (Raptors -8.5)

-Raptors 4-0 ATS nelle ultime partite (10-3 ATS dopo due giorni di riposo).

-Pacers 3-12 ATS dopo un giorno di riposo.

-Pacers 14-30 ATS negli ultimi viaggi a Toronto.

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers (76ers -3.5)

-Bulls 3-7 ATS dopo un giorno di pausa.

-76ers 11-5 ATS dopo un giorno di pausa (4-0 ATS in trasferta).

-76ers 8-2 ATS nei precedenti contro i Bills (6-0 ATS negli ultimi viaggi a Chicago).

Memphis Grizzlies-Houston Rockets (Grizzlies -12.5)

-Grizzlies 3-1-1 ATS in casa contro squadre con record esterno perdente.

-Rockets 1-6 ATS in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne.

-Grizzlies 5-3 ATS nei precedenti contro i Rockets.

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs (Over 236.5)

-Bucks Over 11-3 in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie esterne.

-Spurs Over 7-1 contro squadre con record vincente (Over 7-1 in back to back).

-Spurs Over 8-2 nei precedenti contro i Bucks (Over 4-1 negli ultimi viaggi a Milwaukee).

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks (Over 240.5)

-Timberwolves Over 5-1 nelle ultime partite.

-Hawks Over 7-2 dopo una vittoria in doppia cifra.

-Hawks Over 8-2 nei precedenti contro i Timberwolves (Over 4-1 negli ultimi viaggi in Minnesota).

Utah Jazz-Portland Trail Blazers (Under 234.5)

-Jazz Under 8-3 in casa.

-Trail Blazers Under 11-5 in trasferta contro squadre con record interno vincente.

-Trail Blazers Under 7-3 nei precedenti contro i Jazz (Under 4-1 negli ultimi viaggi nello Utah).

LA Lakers-Phoenix Suns (Suns -0.5)

-Lakers 1-4 ATS nelle ultime partite.

-Suns 5-2 ATS in trasferta.

-Suns 8-1 ATS nei precedenti contro i Lakers (4-0 ATS negli ultimi viaggi a LAL).

Pronostici Basket NBA 22 Marzo 2023: Big match Mavericks-Warriors

Dallas Mavericks-Golden State Warriors è il big match della notte tra due squadre in corsa a Ovest che si sfidano per la 3° ed ultima volta in regular season, dopo che le squadre si sono spartite la posta in palio con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa (ma 2-0 ATS per Dallas nelle scommesse) e con doppio Over (230.5 punti totali di media).

Problemi per i Mavericks che hanno recuperato Kyrie Irving che è nuovamente in dubbio per oggi, come Luka Doncic. Almeno Dallas ha il fattore campo, con i Warriors che prima della recente vittoria a Houston (30 punti per Stephen Curry e 29 per Klay Thompson) avevano perso 11 trasferta di fila (0-11 ATS).

TOP TREND (Over 233.5)

-Mavericks Over 3-1-1 in casa.

-Warriors Over 41-18-3 in trasferta.

-Warriors Over 4-0 nei precedenti contro i Mavericks (Over 10-2 negli ultimi viaggi a Dallas).

