Pronostici Basket NBA 23 Marzo 2023. Solo 4 partite nel giovedì notte della grande pallacanestro americana. Il big match più interessante è Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers a Est, ma ad Ovest attenzione a LA Clipper-Oklahoma City Thunder, altra sfida con implicazioni da playoffs.

Pronostici Basket NBA 23 Marzo 2023: le partite di giovedì

Orlando Magic-NY Knicks (Under 229.5)

-Magic Under 5-2 contro squadre con record vincente.

-Knicks Under 7-2-1 contro squadre con record perdente (Under 5-2 in trasferta).

-Magic-Knicks Under 4-0 negli ultimi precedenti.

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets (Hornets +7.5)

-Pelicans 1-6 ATS dopo una vittoria in doppia cifra.

-Hornets 7-2 ATS dopo una vittoria.

-Hornets 4-0 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans.

LA Clippers-Oklahoma City Thunder (Thunder +3.5)

-Clippers 0-5 ATS nelle partite dopo un giorno di pausa.

-Thunder 5-1 ATS dopo un giorno di riposo (47-23-3 ATS in trasferta).

-Thunder 7-1 ATS nei precedenti contro i Clippers.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA 23 Marzo 2023: big match Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers

Non si tratta proprio di un big match ma Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers è certamente la sfida più interessante tra le poche partite del giovedì notte, con lo scontro tra due squadre che stanno viaggiando in ottica playoff a Est, con i Nets che tutto sommato stanno reggendo dopo le partenze pesanti di KD e Irving, con Mikal Bridges che ha preso il comando delle operazioni in attacco, attacco che però ultimamente è stato un problema con soli 103.5 punti (43.8%) nelle ultime 4 sconfitte, la più recente due giorni fa, sempre qui, sempre contro i Cavs.

In quella partita i Cavaliers vinsero 115-109 (7° successo nelle ultime 9 per Cleveland) con 31 punti di Donovan Mitchell e il rientro da 12 punti + 14 rimbalzi di Jarrett Allen. I Nets rimangono con un problema di efficenza a rimbalzo e anche questa notte occhio a quanti ne potrà portare giù il lungo di Cleveland che assieme ad Evan Mobley forma invece uno dei migliori frontcourt della lega. Oggi Allen ha una linea di 10.5 rimbalzi @1.95 che può superare.

TOP TREND (Nets +4.5)

-Nets 5-0 ATS dopo un giorno di riposo.

-Cavaliers 2-5 ATS dopo un giorno di riposo.

-Cavaliers 3-7-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.