Pronostici NBA 24-26 Marzo 2023. Rubrica del fine settimana con tutte le partite del weekend per la grande pallacanestro americana, e anche gli aggiornamenti delle statistiche stagionali più interessanti, con quote e consigli per le scommesse.

Statistiche e trend stagionali

Nell’ultima settimana di basket NBA abbiamo visto più partite da Under (54%) rispetto alle sfide chiuse con Over (46%).

Tra le singole squadre il miglior rendimento nelle scommesse è sempre quello degli Oklahoma City Thunder (43-27-3 ATS, il 61.4% di linee coperte), seguiti dai Philadelphia 76ers (59.7%) e ai Milwaukee Bucks (57.14%). Continuano a salire gli Orlando Magic (56.16%) che arrivano fino al 6° posto. Non cambiano le deludenti e peggiori squadre nelle scommesse, ovvero Miami Heat (28-44-2 ATS, appena il 38.89% di linee coperte) e Dallas Mavericks (40%).

Gli Oklahoma City Thunder (O/U 43-29-1) si prendono anche il primato di miglior squadra da Over, davanti ai Toronto Raptors (O/U 42-31) e ai San Antonio Spurs (O/U 41-31-1). La miglior squadra da Under è invece quella dei Chicago Bull (O/U 30-41-1) davanti a Charlotte Hornets (O/U 32-41-1) e a Memphis Grizzlies (O/U 33-38-1). Da Under anche i LA Clippers (O/U 33-41).

Il miglior attacco è quello dei Sacramento Kings che segnano 120.88 punti di media a partita, mentre il peggior attacco è quello dei Miami Heat, fermo a 109.27 punti a sera. Sul lato difese, la squadra che concede meno punti è sempre quella dei Cleveland Cavaliers (106.73). Confermata anche la peggior difesa dei San Antonio Spurs (122.15). I Boston Celtics stanno chiudendo le partite con +5.60 punti di margine medio, il miglior dato NBA, mentre i peggiori sono anche qui i San Antonio Spurs, unici in doppia cifra di scarto medio (10.01), un rendimento pessimo che stacca nettamente anche i penultimi, gli Houston Rockets (-7.79).

Pronostici NBA 24-26 Marzo 2023: le partite di venerdì

Boston Celtics-Indiana Pacers (Over 234.5)

-Celtics Over 13-4 in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Pacers Over 6-0 in trasferta contro squadre con record interno vincente.

-Celtics-Pacers Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Washington Wizards-San Antonio Spurs (Over 227.5)

-Wizards Over 4-1 in casa contro squadre con record esterno perdente.

-Spurs Over 5-1 in trasferta contro squadre con record interno perdente.

-Spurs Over 9-1-1 negli ultimi viaggi a Washington.

Toronto Raptors-Detroit Pistons (Pistons +12.5)

-Raptors 0-5 ATS nelle partite giocate al venerdì.

-Pistons 7-1 ATS dopo aver concesso 125+ punti la partita precedente.

-Pistons 9-0 ATS nei precedenti contro i Raptors (4-0 ATS negli ultimi viaggi a Toronto).

Memphis Grizzlies-Houston Rockets (Over 233.5)

-Grizzlies Over 4-1 nelle ultime partite.

-Rockets Over 4-0 in trasferta.

-Grizzlies-Rockets Over 5-3 negli ultimi precedenti.

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets (Under)

-Mavericks Under 5-2-1 nelle ultime partite.

-Hornets Under 20-7 nelle ultime partite (Under 5-0 in trasferta).

-Hornets Under 4-1 negli ultimi viaggi a Dallas.

Utah Jazz-Milwaukee Bucks (Jazz +9.5)

-Jazz 5-1 ATS dopo una sconfitta interna in doppia cifra.

-Bucks 1-4 ATS dopo una vittoria in doppia cifra.

-Bucks 10-30 ATS nei precedenti contro i Jazz (4-17 ATS negli ultimi viaggi nello Utah).

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers (76ers +6.5)

-Warriors 1-4 ATS nelle ultime partite.

-76ers 5-0 ATS in trasferta.

-76ers 11-5 ATS nei precedenti contro i Warriors.

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls (Under 226,5)

-Blazers Under 4-1 dopo aver segnato 125+ punti la partita precedenti.

-Bulls Under 20-8 nelle ultime partite (Under 11-4 in trasferta).

-Bulls Under 6-2 negli ultimi i viaggi a Portland.

Sacramento Kings-Phoenix Suns (Over 239.5)

-Kings Over 15-5-1 nelle ultime partite (Over 35-17-1 in casa).

-Suns Over 7-1-1 nelle ultime partite (Over 4-0-1 in trasferta).

-Suns Over 2-0 negli ultimi viaggi a Sacramento.

LA Lakers-Oklahoma City Thunder (Thunder +5.5)

-Lakers 10-21 ATS dopo una vittoria in doppia cifra (5-11 ATS dopo un giorno di riposo).

-Thunder 5-0 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra (8-3 ATS nelle ultime partite, 47-23-3 ATS in trasferta).

-Thunder 7-1 ATS negli ultimi viaggi a LAL.

Pronostici NBA 24-26 Marzo 2023: le partite di sabato

Atlanta Hawks-Indiana Pacers

Miami Heat-Brooklyn Nets

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers

Sacramento Kings-Utah Jazz

LA Clippers-New Orleans Pelicans

Collegati prossimamente per top trend e consigli per le scommesse sulle partite del sabato…

Pronostici NBA 24-26 Marzo 2023: le partite di domenica

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks

LA Lakers-Chicago Bulls

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies

Boston Celtics-San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets

Orlando Magic-Brooklyn Nets

Toronto Raptors-Washington Wizards

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves

Collegati prossimamente per top trend e consigli per le scommesse sulle partite della domenica…

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.