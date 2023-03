Pronostici Basket NBA 27 Marzo 2023. Come sempre al lunedì apriamo la settimana andando a dare un bel aggiornamento alle quote antepost, segnalandovi quelle di maggior valore, oltre ai top trend e alle tips sulle 8 partite del lunedì notte.

Pronostici Basket NBA 27 Marzo 2023: le partite di lunedì

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks (Bucks -16.5)

-Pistons 0-5 ATS nelle ultime partite (1-8-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Bucks 12-5 ATS in trasferta (14-3 ATS contro squadre con record perdente).

-Bucks 16-4-1 ATS nei precedenti contro i Pistons (8-1-1 ATS negli ultimi viaggi a Detroit).

Indiana Pacers-Dallas Mavericks (Over 233.5)

-Pacers Over 8-3 nelle ultime partite (Over 5-0 in casa).

-Mavericks Over 12-3 in back to back.

-Pacers-Mavericks Over 5-2 negli ultimi precedenti.

NY Knicks-Houston Rockets (Over 229.5)

-Knicks Over 11-5 in casa contro squadre con record esterno perdente (Over 4-1 dopo 3+ giorni di riposo).

-Rockets Over 4-1 in trasferta contro squadre con record interno vincente (Over 21-10 in back to back).

-Knicks-Rockets Over 11-4 negli ultimi precedenti.

Utah Jazz-Phoenix Suns (Suns -6.5)

-Jazz 1-4-1 ATS in casa.

-Suns 7-3 ATS in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne stagionali (10-4 ATS dopo un giorno di pausa).

-Suns 4-1 ATS negli ultimi viaggi nello Utah.

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers (76ers +5,5)

-Nuggets 1-5 ATS dopo un giorno di riposo.

-76ers 11-5 ATS dopo un giorno di riposo (5-2 ATS in trasferta e 10-4 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-76ers 12-4-2 ATS nei precedenti contro i Nuggets (13-3 ATS negli ultimi viaggi a Denver).

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans (Under 227,5)

-Blazers Under 4-0 contro squadre con record perdente.

-Pelicans Under 6-1 in trasferta contro squadre con record interno perdente.

-Blazers-Pelicans Under 6-1 negli ultimi precedenti.

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves (Over 240.5)

-Kings Over 8-3 in casa (Over 8-2-1 dopo un giorno di pausa).

-Timberwolves Over 5-1 in trasferta (Over 4-1 in back to back).

-Timberwolves Over 5-0 negli ultimi viaggi a Sacramento.

LA Clippers-Chicago Bulls (Bulls +4.5)

-Clippers 1-6 ATS dopo un giorno di pausa.

-Bulls 5-1 ATS nelle ultime partite (4-0-1 ATS in trasferta).

-Bulls 5-2 ATS nei precedenti contro i Clippers (4-1 ATS negli ultimi viaggi a LAC).

Pronostici Basket NBA 27 Marzo 2023: quote antepost per l’anello

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale dell’anello. Dopo l’aggancio della scorsa settimana, i Milwaukee Bucks completano il sorpasso sui Boston Celtics. I Phoenix Suns rimangono la terza forza in campo. Insomma seconda fascia ci sono sempre i Denver Nuggets @8.50, seguiti dai Philadelphia 76ers che sono in doppia cifra @10, sui campioni in carica, i Golden State Warriors @12.

In quota @15 volte la posta ci sono i LA Clippers mentre tornano ad avvicinarsi i Memphis Grizzlies @17 dopo il rientro di Ja Morant. Sempre nel limbo i LA Lakers @23 tra alti e bassi. Se la stagione finisse oggi i Dallas Mavericks non sarebbero nemmeno al torneo play-in, una vera delusione per Luka Doncic e compagni che si giocano @29 per la vittoria finale (record di 6-9 da quando c’è Kyrie Irving in lineup).

NBA: Quote antepost premi individuali

Per il titolo di MVP Regular Season continua il testa a testa tra Joel Embiid @1.62 e Nikola Jokic @2.70, ma attenzione perché Giannis Antetokounmpo @3.80 si avvicina a grandi falcate alla coppia di testa.

Un testa a testa che continua anche per il 6° Uomo dove Immanuel Quickley @1.71 torna a mettere la freccia su Malcolm Brogdon @2.10. A questo punto difficile pensare ad altri contendenti, con Bobby Portis staccato @26 volte la posta.

Brook Lopez @1.50 mantiene il primato per il Difensore dell’anno, ma Jaren Jackson Jr @2.40 è sempre li in agguato. Più staccato l’altro Bucks, Giannis Antetokounmpo che troviamo anche qui, ma staccato @29. Sembra tagliato definitivamente fuori Bam Adebayo @34 che per buona parte della stagione era stato tra i favoriti per questo premio.

Poco da dire sul Giocatore più migliorato dove domina Lauri Markkanen @1.25 su Shai Gilgeous Alexander @4, e ancora di più sul Rookie of the year con Paolo Banchero @1.01, praticamente fuori quota, con Jalen Williams @21 e Walker Kessler @67 come giocatori più vicini al prodotto di Duke, ma è davvero impensabile credere che questo titolo non andrà al giocatore di nazionalità italiana.

