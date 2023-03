Pronostici Basket NBA 28 Marzo 2023. Questa notte ci sono in programma 6 partite di pallacanestro americana, molte con implicazioni in ottica playoffs. Le abbiamo analizzate tutte, focalizzandoci su Golden State Warriors-New Orleans Pelicans, sfida delicata per la corsa playoff a Ovest.

Pronostici Basket NBA 28 Marzo 2023: le partite di martedì

Washington Wizards-Boston Celtics (Celtics -11.5)

-Wizards 0-5 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Celtics 7-3 ATS contro squadre con record negativo.

-Celtics 4-0 ATS nei precedenti contro i Wizards.

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers (Over 234.5)

-Hawks Over 20-8 contro squadre con record vincente.

-Cavaliers Over 7-1 in trasferta contro squadre con record interno positivo.

-Cavaliers Over 4-1 nei precedenti contro gli Hawks (Over 7-3 negli ultimi viaggi ad Atlanta).

Toronto Raptors-Miami Heat (Raptors -2.5)

-Raptors 7-1-1 ATS nelle ultime partite (3-0-1 ATS dopo un giorno di riposo).

-Heat 7-16 ATS nelle ultime partite (2-5 ATS in trasferta) e 2-9 ATS dopo due giorni di riposo.

-Raptors 5-1 ATS nei precedenti contro gli Heat.

Memphis Grizzlies-Orlando Magic (Under 232.5)

-Grizzlies Under 7-2-1 in casa (Under 10-3 dopo un giorno di pausa).

-Magic Under 7-3 in trasferta (Under 9-4 dopo una vittoria).

-Magic Under 16-5 negli ultimi viaggi a Memphis.

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets (Under 231.5)

-Thunder Under 4-1 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Hornets Under 21-6 nelle ultime partite (Under 10-1 in trasferta).

-Thunder-Hornets Under 7-2 negli ultimi precedenti.

Pronostici Basket NBA 28 Marzo 2023: big match Warriors-Pelicans

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans, sfida importante nella corsa ai playoffs della Western Conference per quelle che al momento sono 7° e 8° squarta in classifica a Ovest.

I Pelicans sono in back to back dopo la facile vittoria di ieri sui Blazers con le seconde linee, partita in cui siamo andati anche in cassa con Trey Murphy III, assieme ad altre belle casse con lo studio quotidiano per le scommesse NBA che trovate nel canale TELEGRAM VIP. Nella sfida di ieri però il miglior marcatore dei Pelicans è stato Brandon Ingram con 29 punti, ma vanno evidenziati anche i 21 rimbalzi di Jonas Valanciunas e gli 8 assist dell’ex CJ McCollum.

I Warriors dopo 3 vittorie si sono fermati in casa contro Minnesota, in una partita a basso punteggio come nessuno si aspettava e in cui Stephen Curry e Klay Thompson hanno combinato per 35 punti e un 13/40 al tiro.

Nei primi 3 scontri stagionali 2 vittorie per i Pelicans e 1 per i Warriors, sempre per la squadra di casa. Del resto entrambe vanno bene sul proprio campo, ma hanno grossi problemi in trasferta, in particolare Golden State che ha un record di 30-8 a Chase Center, e solo 9-29 lontano dalla baia.

TOP TREND (Warriors -8.5)

-Warriors 6-1 ATS in casa contro squadre con record esterno perdente.

-Pelicans 18-41-2 ATS in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne.

-Pelicans 1-5-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State.

