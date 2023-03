Pronostici Basket NBA 29 Marzo 2023, un mercoledì notte da leoni per gli amanti della grande pallacanestro americana visto che si giocano 10 partite che siamo andati ad analizzare una ad una con top trend e consigli per le scommesse, concentrandoci maggiormente sul big match Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks ma attenzione anche a Knicks-Heat, Bulls-Lakers, Grizzlies-Clippers e Suns-Timberwolves.

Pronostici Basket NBA 29 Marzo 2023: le partite di mercoledì

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (Bucks -11.5)

-Pacers 1-5 ATS nelle ultime partite (1-10 ATS dopo aver concesso 125+ punti la partita precedente).

-Bucks 12-3 ATS in trasferta.

-Bucks 12-4 ATS nei precedenti contro i Pacers (5-2 ATS negli ultimi viaggi nell’Indiana).

Brooklyn Nets-Houston Rockets (Under 229.5)

-Nets Under 4-1 in casa (Under 4-0 contro squadre con record perdente).

-Rockets Under 6-2 dopo aver segnato 100+ punti la partita precedente (Under 4-0 contro squadre con record vincente).

-Nets-Rockets Under 4-0 negli ultimi precedenti.

NY Knicks-Miami Heat (Under 223.5)

-Knicks Under 4-0 nelle ultime partite (Under 5-2 dopo una vittoria in doppia cifra).

-Heat Under 5-1 in trasferta (Under 4-1 in back to back).

-Heat Under 19-7 negli ultimi viaggi a NYK.

Chicago Bulls-LA Lakers (Lakers -1,5)

-Bulls 5-11 ATS dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente.

-Lakers 7-3 ATS nelle ultime partite (5-2 ATS dopo una sconfitta).

-Lakers 5-1 ATS negli ultimi viaggi a Chicago.

Memphis Grizzlies-LA Clippers (Grizzlies -3.5)

-Grizzlies 3-1-1 ATS nelle ultime partite (43-20-2 ATS in casa) con 6-1 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Clippers 3-7 ATS in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne (3-9 ATS dopo un giorno di pausa).

-Clippers 0-5 ATS nei precedenti contro i Grizzlies.

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons (Under 232.5)

-Thunder Under 9-4 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Pistons Under 6-0 in trasferta (Under 5-2 contro squadre con record perdente).

-Pistons Under 12-5 nei precedenti contro i Thunder (Under 6-2 negli ultimi viaggi ad OKC).

San Antonio Spurs-Utah Jazz (Over 234.5)

-Spurs Over 5-2 in casa (Over 5-2 dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Jazz Over 9-2 nelle ultime partite (Over 19-7-1 in trasferta), Over 7-1-1 dopo un giorno di riposo e Over 6-1-1 dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Jazz Over 25-8 negli ultimi viaggi a San Antonio.

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves (Over 234.5)

-Suns Over 6-1 in casa (Over 5-1 contro squadre con record vincente).

-Timberwolves Over 5-2 in trasferta (Over 5-2 contro squadre con record interno vincente).

-Suns-Timberwolves Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings (Over 235.5)

-Blazers Over 5-2 dopo una sconfitta in doppia cifra (Over 12-5 contro squadre con record vincente).

-Kings Over 16-7-1 nelle ultime partite (Over 8-3-1 in trasferta) e Over 6-2 dopo una sconfitta.

-Kings Over 6-1 negli ultimi viaggi a Portland.

Pronostici Basket NBA 29 Marzo 2023: big match 76ers-Mavericks

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks è la sfida più interessante del mercoledì notte di Basket NBA, non fosse altro per le stelle dei due roster, anche se i Mavericks da quando c’è Kyrie Irving non stanno proprio convincendo, anche se dopo 4 sconfitte sono tornati alla vittoria nell’Indiana con 25 punti di Luka Doncic a cui è stata eliminata la sospensione per falli tecnici (mia!).

Anche i 76ers non se la passano bene con 3 sconfitte di fila (1-4 nelle ultime 5) col ko a Denver dove non è andata in scena la grande sfida tra possibili mvp, visto che Philadelphia non aveva a disposizione Joel Embiid (oltre a James Harden) che rimane in dubbio anche per questa notte, assieme al Barba.

Nel precedente di inizio marzo, giocato a Dallas, i padroni di casa l’hanno spuntata per 133-126 con Irving e Doncic che hanno combinato per 82 punti e 18 assist, vanificando la prova da 35 punti di Embiid, oltre ai 29 di Tyrese Maxey che potrebbe rivelarsi importante anche oggi se saranno confermate le assenze dei 76ers. 29 punti per Maxey anche nell’ultima partita a Denver dopo i 37 a Phoenix (26.8 di media nelle ultime 6).

TOP TREND (Under 231.5)

-76ers Under 5-1 in casa (Under 6-0 dopo un giorno di pausa).

-Mavericks Under 5-1 nelle ultime partite (Under 4-0 in trasferta).

-Mavericks Under 6-1 negli ultimi viaggi a Philadelphia.

