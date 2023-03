Pronostici Basket NBA 30 marzo 2023. Solo due partite di pallacanestro americana per questo giovedì notte dove sembra lasciare spazio all’opening day di Baseball MLB. Le due partite in programma sono comunque molto interessanti, e le abbiamo analizzate con quote, trend e consigli per le scommesse NBA.

Pronostici Basket NBA 30 marzo 2023: Milwaukee Bucks-Boston Celtics

I Milwaukee Bucks sono in back to back dopo il 149-136 spettacolare di ieri nell’Indiana, con carrer high da 51 punti di Jrue Holiday che combina alla grande con 38 punti, 17 rimbalzi e 12 assist di Giannis Antetokounmpo in tripla doppia. Se questi giocano così (oltre ad un sempre solido Brook Lopez in difesa sotto canestro, ma anche offensivamente con 21 punti) sono guai per tutti, anche per Boston in questo scontro al vertice di Eastern Conference.

I Boston Celtics dopo 3 vittorie si sono fermati a sorpresa l’altro giorno a Washington, nel 111-130 contro gli incrostati Wizards, e nonostante fossero in campo sia Jaylen Brown (18 punti) che Jayson Tatum (28) che però non sono bastati ad evitare la sconfitta per i Celtics.

Le squadre si sono già sfidate in due precedenti stagionali in cui ha sempre avuto la meglio la squadra di casa. A Natale al TD Garden passarono i Celtics 139-118, nonostante i 41 punti di Tatum, mentre a San Valentino, in Wisconsin, i Bucks si presero la rivincita, non senza faticare in overtime nel 131-125 finale con 36 punti, 13 rimbalzi e 9 assist di Giannis, e altri 40 di Holiday, ma in quell’occasione i Celtics erano privi sia di Tatum che di Brown. A livello scommesse in queste 2 sfide abbiamo registrato un doppio Over e un 2-0 ATS per Boston.

TOP TREND (Over 235.5)

-Bucks Over 6-0 in casa contro squadre sopra al 60% di vittorie in trasferta.

-Celtics Over 5-1 in trasferta contro squadre con record interno positivo.

-Celtics Over 8-2 negli ultimi viaggi a Milwaukee.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA 30 marzo 2023: Denver Nuggets-New Orleans Pelicans

Dell’infuocata corsa playoff a Ovest fanno parte anche i New Orleans Pelicans che aspettano ancora il rientro (che si avvicina) di Zion Williamson, ma intanto si godono un Jonas Valanciunas da 17.4 punti e 16.0 rimbalzi di media nella striscia di 5 vittorie consecutive, conclusa l’altra notte col 109-120 a Golden State, nonostante altri 26 punti di Brandon Ingram.

I Denver Nuggets hanno vinto le ultime 4 partite e di recente si sono sbarazzati anche dei 76ers, ma non è andato in scena lo scontro tra i principali candidati al MVP, Jokic ed Embiid, con quest’ultimo assente (come Harden) mentre Nikola Jokic era in campo eccome, ed ha contribuito con l’ennesima tripla doppia da 25 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Joker è però in dubbio per oggi.

Precedenti. I Pelicans hanno vinto la prima sfida stagionale, 121-106 in casa, ma hanno perso il doppio confronto di gennaio, 98-99 sempre in casa, e 113-122 a Denver, in una partita da tripla doppia (solita) di Jokic (26+18+15) ma anche l’esplosione da 32 punti con 7/12 da tre di Jamal Murray. A livello scommesse però i Pelicans sono avanti 2-1 ATS in queste sfide (O/U 1-2).

TOP TREND (Pelicans +7.5)

-Nuggets 0-4 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa).

-Pelicans 5-1 ATS nelle ultime partite (5-0 ATS dopo un giorno di riposo).

-Pelicans 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Denver.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.