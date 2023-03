Pronostici NBA 31 Marzo-2 Aprile 2023. Analizziamo tutte le partite in programma dal 31 marzo al 2 aprile con trend, linee, quote e consigli per le scommesse. Come sempre nella rubrica del fine settimana facciamo anche il punto sulle statistiche stagionali più interessanti per i pronostici NBA.

Statistiche e trend stagionali

Nell’ultima settimana di NBA si registrano due trend interessanti, in particolare quello dei Favoriti in trasferta che hanno coperto il 71.4% delle linee di handicap, un dato enorme. Tante anche le partite da Under uscite nel 58.8% dei casi rispetto al 41.2% di Under negli ultimi 7 giorni.

Tra le singole squadre c’è subito una novità nella miglior formazione nelle scommesse, con i Philadelphia 76ers (45-31 ATS, 59.21%) che scavalcano gli Oklahoma City Thunder (58.11%) che arrivano da una settimana di calo a livello betting, al contrario dei sorprendenti Orlando Magic (57.33%) saliti addirittura al 3° posto, davanti a Utah Jazz (56.76%) e NY Knicks (56.76%).

Confermata invece la peggior squadra su cui puntare che è sempre quella dei Miami Heat (28-47-2 ATS, 37.33%) che peggiorano ulteriormente nell’ultima settimana di gioco. Seguono i Dallas Mavericks (39.19%).

Gli Oklahoma City Thunder (O/U 44-32-1) confermano però il primato come miglior squadra da Over, davanti ai San Antonio Spurs (O/U 43-32-1) e agli Utah Jazz (O/U 42-32-2). Al contrario i Charlotte Hornets (O/U 33-43-1) sono la miglior squadra da Under, superati i Chicago Bulls (O/U 34-41-1) e poi arrivano Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets e Denver Nuggets, tutti con O/U 35-40-1.

Attacchi. I Sacramento Kings hanno il miglior attacco con 120.97 punti segnati di media mentre la squadra che sta segnando meno è quella dei Miami Heat (108.7).

Difese. Nessuno concede pochi punti come i Cleveland Cavaliers (106.7) che hanno la miglior difesa della lega, davanti ai Miami Heat (108.7) che formano una combo perfetta da Under visto che oltre alla difesa che concede poco hanno l’attacco che segna di meno come abbiamo visto prima. La peggior difesa è invece quella dei San Antonio Spurs (122.61) che staccano tutti, ad iniziare da Indiana Pacers (119.06).

Margini. I Boston Celtics (+6.49 punti) sono la squadra che sta chiudendo le partite col miglior margine (e di recente hanno rifilato 41 punti ai Bucks, a Milwaukee), seguiti da Cleveland Cavaliers (+5.56) e anche qui ci sono i Philadelphia 76ers (4.63). La squadra che sta perdendo con lo scarto più ampio è quella dei San Antonio Spurs (-10.5 punti), unica formazione in doppia cifra, staccando anche Houston Rockets (-8.49) e Detroit Pistons (-7.88). Migliorano anche qui i Charlotte Hornets (-5.48) che stanno attraversando un periodo stranamente positivo dopo un altra stagione deludente.

Pronostici NBA 31 Marzo-2 Aprile 2023: le partite di venerdì

Charlotte Hornets-Chicago Bulls (Under 223.5)

-Hornets Under 20-6 nelle ultime partite (Under 38-18-1 in casa).

-Bulls Under 6-0 contro squadre con record perdente.

-Hornets-Bulls Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder (Over)

-Pacers Over 6-1 in casa (Over 6-2 dopo una sconfitta).

-Thunder Over 7-2-1 nelle ultime partite (Over 5-0-1 contro squadre con record perdente).

-Thunder Over 14-5 negli ultimi viaggi nell’Indiana.

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors (Under 224,5)

-76ers Under 6-1 in casa (Under 7-0 dopo un giorno di pausa).

-Raptors Under 4-1 nelle ulrtime partite (Under 5-2 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Raptors Under 6-2 nei precedenti contro i 76ers (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Philadelphia).

Washington Wizards-Orlando Magic (Magic +1.5)

-Wizards 4-9-1 ATS nelle ultime partite (1-3-1 ATS dopo una vittoria in doppia cifra).

-Magic 7-0 ATS nelle ultime partite (19-7 ATS in trasferta).

-Magic 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

Boston Celtics-Utah Jazz (Over)

-Celtics Over 5-2 nelle ultime partite (Over 19-6-1 in back to back).

-Jazz Over 10-2-1 nelle ultime partite (Over 20-7-1 in trasferta) ed Over 8-1-1 dopo un giorno di riposo.

-Celtics-Jazz Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks (Hawks -0.5)

-Nets 2-6 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa).

-Hawks 5-2 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Hawks 7-3 ATS nei precedenti contro i Nets.

Cleveland Cavaliers-NY Knicks (Knicks +4.5)

-Cavaliers 2-8 ATS nelle partita giocate al venerdì.

-Knicks 13-6-1 ATS nelle ultime partite (10-3 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Knicks 2-0 ATS nei precedenti contro i Cavaliers.

Houston Rockets-Detroit Pistons (Under 229.5)

-Rockets Under 5-0 in casa (Under 7-2 contro squadre con record perdente).

-Pistons Under 19-7 nelle ultime partite (Under 7-0 in trasferta) e Under 5-1 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Pistons Under 14-6 negli ultimi viaggi a Houston.

Memphis Grizzlies-LA Clippers (Over 234.5)

-Grizzlies Over 19-7-1 in casa contro squadre con record esterno vincente.

-Clippers Over 4-0 nelle ultime partite (Over 22-8 in trasferta).

-Grizzlies-Clippers Over 6-0 negli ultimi precedenti.

Minnesota Timberwolves-LA Lakers (Timberwolves +1.5)

-Timberwolves 11-4 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Lakers 4-9 ATS dopo un giorno di pausa.

-Timberwolves 6-0 ATS nei precedenti contro i Lakers.

Golden State Warriors-San Antonio Spurs (Under 242.5)

-Warriors Under 4-1 nelle ultime partite (Under 3-0-1 in casa) e Under 7-2-1 dopo una vittoria.

-Spurs Under 5-2 in trasferta (Under 5-0 contro squadre con record vincente).

-Spurs Under 6-2-1 negli ultimi precedenti contro i Warriors (Under 3-0-1 negli ultimi viaggi a Golden State).

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings (Kings -14.5)

-Blazers 2-7 ATS nelle ultime partite (7-22-1 ATS dopo un giorno di pausa).

-Kings 8-1 ATS in trasferta (3-12-1 ATS in casa) e 7-3 ATS dopo un giorno di pausa.

-Kings 5-2 nei precedenti contro i Blazers (4-1 ATS negli ultimi viaggi a Portland).

Phoenix Suns-Denver Nuggets (Suns -8.5)

-Suns 4-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Nuggets 0-4 ATS nelle ultime partite.

-Suns 7-2 ATS nei precedenti contro i Nuggets.

Pronostici NBA 31 Marzo-2 Aprile 2023: le partite di sabato

Miami Heat-Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans-LA Clippers

Pronostici NBA 31 Marzo-2 Aprile 2023: le partite di domenica

Charlotte Hornets-Toronto Raptors

Brooklyn Nets-Utah Jazz

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks

NY Knicks-Washington Wizards

Orlando Magic-Detroit Pistons

Sacramento Kings-San Antonio Spurs

Houston Rockets-LA Lakers

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers

Denver Nuggets-Golden State Warriors

