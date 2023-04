Pronostici Basket NBA 4 Aprile 2023. Dopo la pausa del lunedì per lasciare spazio alla finalissima di College Basket e della March Madness con vittoria di UConn (consigliata da noi in antepost in quota @17.00), la grande pallacanestro americana torna alla grande con ben 13 partite in programma. Abbiamo studiato tutto il palinsesto con i migliori trend, e con un occhio di riguardo al big match Sixers-Celtics.

Pronostici Basket NBA 4 Aprile 2023: le partite di martedì

Charlotte Hornets-Toronto Raptors (Over 222.5)

-Hornets Over 5-1 contro squadre con record perdente.

-Raptors Over 12-4-1 contro squadre con record perdente (Over 6-2 in trasferta).

-Hornets Over 14-5-1 nei precedenti contro i Raptors.

Detroit Pistons-Miami Heat (Under 220.5)

-Pistons Under 7-3 nelle ultime partite (Under 13-6 in casa).

-Heat Under 6-1 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali (Under 4-0 in trasferta).

-Heat Under 5-1 nei precedenti contro i Pistons (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Detroit).

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers (Magic +5.5)

-Magic 10-1 ATS nelle ultime partite (5-0 ATS in casa).

-Magic 8-0 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Cavaliers 3-7 ATS nei precedenti contro i Magic (1-4 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando).

Washington Wizards-Milwaukee Bucks (Bucks -12.5)

-Wizards 1-5 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Bucks 13-3 ATS contro squadre con record perdente (13-3 ATS in trasferta).

-Bucks 4-1 ATS nei precedenti contro i Wizards.

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves (Timberwolves -1.5)

-Nets 3-7 ATS nelle ultime partite (2-5 ATS in casa).

-Timberwolves 7-3 ATS in trasferta.

-Timberwolves 27-10 ATS nei precedenti contro i Nets (4-0 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn).

Chicago Bulls-Atlanta Hawks (Bulls -3.5)

-Bulls 7-3 ATS nelle ultime partite (11-2-1 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente).

-Hawks 0-4 ATS nelle ultime partite (3-7 ATS in trasferta) e 18-41 ATS dopo una vittoria.

-Hawks 1-6 ATS nei precedenti contro i Bulls (1-5 ATS negli ultimi viaggi a Chicago).

Houston Rockets-Denver Nuggets (Nuggets -8.5)

-Rockets 1-4-1 ATS nelle ultime partite (0-3-1 ATS in casa).

-Nuggets 5-2 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in trasferta).

-Nuggets 5-0 ATS nei precedenti contro i Rockets.

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers (Under 228.5)

-Grizzlies Under 12-4 dopo una sconfitta (Under 15-7 dopo un giorno di pausa).

-Blazers Under 4-1 nelle ultime partite (Under 19-7-2 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Grizzlies-Blazers Under 5-1 negli ultimi precedenti.

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings (Pelicans -3,5)

-Pelicans 7-1 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in casa).

-Kings 0-4 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente.

-Kings 2-5 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans.

Utah Jazz-LA Lakers (Over 236.5)

-Jazz Over 11-3-1 nelle ultime partite (Over 4-1 in casa) ed Over 9-2-1 dopo un giorno di riposo.

-Lakers Over 4-0 nelle ultime partite (Over 5-1-1 in trasferta).

-Lakers Over 4-1 negli ultimi viaggi nello Utah.

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder (Under 242.5)

-Warriors Under 4-1 nelle ultime partite (under 6-1-1 in casa contro squadre con record esterno negativo).

-Thunder Under 4-1 in trasferta (Under 19-7 contro squadre con record vincente).

-Thunder Under 18-7 nei precedenti contro i Warriors (Under 15-3 negli ultimi viaggi a Golden State).

Phoenix Suns-San Antonio Spurs (Under 235.5)

-Suns Under 11-4 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Spurs Under 5-1 in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne.

-Suns-Spurs Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Pronostici Basket NBA 4 Aprile 2023: big match Philadelphia 76ers-Boston Celtics

A Wells Fargo Center va in scena il big match della notte con i Philadelphia 76ers che hanno vinto solo 2 delle ultime 6 partite (3-3 ATS) e sono 3° in Eastern Conference, proprio dietro ai Boston Celtics che al momento hanno 2 partite di ritardo su Milwaukee, ma hanno vinto 5 delle ultime 6 partite (4-2 ATS). La notizia che arriva dai Celtics è però quella di Jaylen Brown in forse.

Nei precedenti stagionali non c’è mai stata storia con 3 vittorie su 3 di Boston che ha tenuto anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse, segnando 114.0 punti di media e concedendone solo 107.6 ai 76ers per un margine medio di +6.4 punti (O/U 1-2).

Nelle prestazioni giocatori attenzione ai lunghi di Philadelphia per Boston oltre a Brown in dubbio, ha anche Al Horford non al meglio e Robert Williams è out. Joel Embiid ha segnato 41 punti nell’ultimo precedente contro Boston. La stella dei Sixers aarriva da 4 Under di fila ma ha una media stagionale di 32.97 punti. Attenzione anche a Tobias Harris che a 12,5 ha una linea più abbordabile (31.5 quella di Embiid). Harris ha segnato 15,2 punti di media da dopo l’All-Star Game e prima della prova da 6 punti di domenica, aveva superato questa linea in 8 prestazioni di fila. In casa Harris sta producendo bene quest’anno (15.5 punti di media, tirando col 51% dal campo e col 40.6% da tre).

TOP TREND (Over 226.5)

-76ers Over 4-1 in casa contro squadre con record esterno vincente.

-Celtics Over 5-0 in trasferta (Over 4-1 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Celtics Over 4-1 negli ultimi viaggi a Philadelphia.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.