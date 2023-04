Pronostici Basket NBA 6 Aprile 2023. Questa notte ci attendono 5 partite della grande pallacanestro americana che si avvia verso il termine della regular season. Tra le partite più interessanti ci sono Philadelphia 76ers-Miami Heat a Est e Phoenix Suns-Denver Nuggets in Western Conference.

Pronostici Basket NBA 6 Aprile 2023: le partite del giovedì

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers (Under 223.5)

-Magic Under 6-2 contro squadre con record vincente.

-Cavaliers Under 10-4 contro squadre con record perdente.

-Cavaliers Under 13-4 nei precedenti contro i Magic (Under 6-2 negli ultimi viaggi ad Orlando).

Philadelphia 76ers-Miami Heat (Under 220.5)

-76ers Under 4-1 nelle ultime partite (Under 9-1 dopo un giorno di pausa).

-Heat Under 4-1 in trasferta (Under 4-0 contro squadre con record vincente).

-76ers-Heat Under 4-0 negli ultimi precedenti.

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (Over ?)

-Spurs Over 4-1 dopo una sconfitta (Over 8-3 contro squadre con record perdente).

-Blazers Over 3-1-1 contro squadre con record perdente.

-Spurs-Blazers Over 3-1-1 negli ultimi precedenti.

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder (Thunder -5,5)

-Jazz 1-5-1 ATS in casa contro squadre sotto al 40% di vittorie esterne.

-Thunder 5-1 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Thunder 6-2-1 ATS negli ultimi viaggi nello Utah.

Pronostici Basket NBA 6 Aprile 2023: big match Phoenix Suns-Denver Nuggets

I Nuggets hanno il miglior record di Western Conference ma oggi giocano sul campo di una delle squadre più calde del momento, i Suns che hanno ritrovato Kevin Durant, e con KD in campo hanno un record di 7-0 (anche se nell’ultima partita è stato ancora Devin Booker il miglior marcatore con 27 punti). I Suns hanno vinto le ultime 4 partite tutte con un margine in doppia cifra. I Nuggets non hanno avuto problemi a battere 124-103 i Rockets, col rientro da 14 punti + 10 rimbalzi in 25 minuti di Nikola Jokic.

La squadra di casa ha sempre vinto nei 3 precedenti stagionali tra Nuggets e Suns. Denver ha vinto le prime 2 in casa, perdendo però il 31 marzo una partita a basso punteggio (93-100) a Phoenix. Denver avanti 2-1 ATS anche nelle scommesse e in queste tre partite abbiamo visto una media totale di 223.0 punti (O/U 1-2).

TOP TREND (Suns -6.5)

-Suns 5-1 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS dopo un giorno di pausa).

-Nuggets 2-7 ATS dopo un giorno di pausa.

-Suns 7-3 ATS nei precedenti contro i Nuggets.

