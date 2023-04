Pronostici NBA Play-in Tournament 2023. Martedì notte inizia la post-season di Basket NBA con le prime due sfide: Miami Heat-Atlanta Hawks e LA Lakers-Minnesota Timberwolves. Il giorno dopo toccherà a Toronto Raptors-Chicago Bulls e New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder.

Calendario completo e come funziona il Play-in Tournament?

Iniziamo con lo spiegare cosa siano queste sfide. Al torneo Play-In NBA 2023 parteciperanno le squadre classificate al termine della Regular Season dalla 7a alla 10a posizione di entrambe le conference. Si tratta di un mini torneo che viene disputato da ciascuna conference al termine della Regular Season e stabilisce quali sono le ultime quattro squadre, 2 per conference, che accederanno ai Playoff NBA.

Il Play-in Tournament si struttura in tre sfide:

-La settima classificata ospiterà l’ottava classificata e la sfida determinerà chi avrà accesso ai Playoff NBA come settima qualificata.

-La nona classificata ospiterà la decima classificata e la vincente otterrà l’accesso al secondo turno del Play-In;

-La squadra che esce sconfitta dal confronto tra settima vs ottava dovrà affrontare, in casa, la vincente della sfida tra nona e decima. La partita decreterà quale squadra si qualificherà ai Playoff NBA come ottava.

Calendario NBA Play-In 2023

11/04 Play-In Game 1 East 7 (Miami Heat) vs. East 8 (Atlanta Hawks)

11/04 Play-In Game 2 West 7 (Los Angeles Lakers) vs. West 8 (Minnesota Timberwolves)

12/04 Play-In Game 3 East 9 (Toronto Raptors) vs. East 10 (Chicago Bulls)

12/04 Play-In Game 4 West 9 (New Orleans Pelicans) vs. West 10 (Oklahoma City Thunder)

14/04 Play-In Game 5 East Loser 7/8 vs. East Winner 9/10

14/04 Play-In Game 6 West Loser 7/8 vs. West Winner 9/10

Pronostici NBA Play-in Tournament 2023: le partite di martedì

Miami Heat-Atlanta Hawks (Heat -4.5)

-Heat 4-1 ATS in casa (4-1 ATS dopo un giorno di riposo).

-Hawks 2-6 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS dopo un giorno di riposo).

-Hawks 3-8 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

LA Lakers-Minnesota Timberwolves (Timberwolves +8.5)

-Lakers 0-7 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente.

-Timberwolves 5-1 ATS in trasferta (4-1 ATS dopo una vittoria).

-Timberwolves 6-1 ATS nei precedenti contro i Lakers (7-3 ATS negli ultimi viaggi a LAL).

Pronostici NBA Play-in Tournament 2023: le partite di mercoledì

Toronto Raptors-Chicago Bulls (Bulls +5.5)

-Raptors 1-3-1 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Bulls 6-2-1 ATS nelle ultime partite (3-1-1 ATS dopo una vittoria in doppia cifra).

-Bulls 7-3 ATS nei precedenti contro i Raptors (12-5 ATS negli ultimi viaggi a Toronto).

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder (Thunder +5.5)

-Pelicans 0-4 ATS dopo due giorni di pausa.

-Thunder 19-7 ATS dopo due giorni di pausa (17-6-2 ATS dopo una vittoria in doppia cifra).

-Thunder 10-4 ATS nei precedenti contro i Pelicans (6-0 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

Quote Antepost: Bucks favoriti

In attesa di completare il quadro playoffs con le squadre che passeranno dai play-in, i Milwaukee Bucks @3.60 sono i favoriti per l’anello. Scavalcati nell’ultima settimana i Boston Celtics che ormai da mesi erano al comando. Terzo incomodo ancora i Phoenix Suns @6. Si avvicinano i Philadelphia 76ers @9.00 e i campioni in carica, i Golden State Warriors @9.50. Con i Denver Nuggets @10.00 si sale in doppia cifra. Ecco il rendimento delle favorite lungo la stagione, con i cambi di quota (odds americane).

