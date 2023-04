Pronostici NBA Play-in 14 aprile 2023. Venerdì si giocano le ultime 2 partite di play-in da cui scopriremo le squadre che andranno a completare il tabellone principale dei playoffs, con le sfide Miami Heat-Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder.

Pronostici NBA Play-in 14 aprile 2023: Miami Heat-Chicago Bulls

Seconda chance per Miami che ha perso la prima sfida in casa contro Atlanta, 105-116, con gli Heat dominati dagli Hawks, nonostante 26 punti di Tyler Herro miglior marcatore dei suoi.

I Bulls hanno invece vinto a Toronto recuperando quasi 20 punti di scarto, con 39 punti di Zach LaVine, supportato dai 23 di DeMar DeRozan (anche se per molti la vera mvp della partita è stata la figlia di DeRozan, che con le sue urla dagli spalti ha distratto i Raptors, specialmente ai tiri liberi, ovviamente si scherza!).

Precedenti stagionali. Un netto 3-0 per i Bulls in questa annata contro Miami, con anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse (O/U 1-2 nei punti totali con una media di 217.3).

TOP TREND (Over 209.5)

-Heat Over 5-0 nelle ultime partite (Over 7-0 in casa).

-Bulls Over 5-2-1 dopo un giorno di riposo (Over 3-1-1 dopo una vittoria).

-Bulls Over 5-2 negli ultimi viaggi a Miami.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA Play-in 14 aprile 2023: Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder

I Timberwolves hanno perso 102-108 OT in casa dei Lakers la prima partita di play-in, e sono sempre alle prese col caso Rudy Gobert e le assenze di McDaniels e Reid. Contro i Lakers non sono bastati 24 punti di Karl Anthony Towns e 23 di Mike Conley, ma Anthony Edwards ha tradito con soli 9 punti e un 3/17 al tiro.

Gli Oklahoma City Thunder non smettono di stupire. Per quasi tutti gli analisti questa doveva essere una stagione di transizione, altro che play-in, e ora OKC si gioca addirittura l’accesso al quadro principale dei playoffs grazie al 123-118 a New Orleans con altri 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander era tripla doppia sfiorata da un fantastico Josh Giddey (31 punti, 10 assist e 9 rimbalzi), oltre alle difese di Lu Dort che ha contribuito anche offensivamente con 27 punti.

Precedenti stagionali. In 4 sfide quest’anno Minnesota ha battuto in 3 occasioni OKC (2-2 ATS nelle scommesse) mentre siamo O/U 1-3 sui punti totali (232.5 di media).

TOP TREND (Under)

-Timberwolves Under 6-2 nelle ultime partite (Under 11-4-1 in casa).

-Thunder Under 4-1 in trasferta (Under 4-1 contro squadre con record vincente).

-Thunder Under 4-1 nei precedenti contro i Timberwolves (Under 5-1 negli ultimi viaggi in Minnesota).

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.