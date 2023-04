Pronostici NBA Playoffs 2023. Si inizia veramente in questo weekend con la post-season e i playoff veri e propri del 15 e 16 aprile 2023. Andiamo a vedere le statistiche più interessanti e i primi spunti per le scommesse sulla grande pallacanestro americana che entra nella parte calda dell’anno.

Pronostici NBA Playoffs 2023: le partite di sabato

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets (Over 214.5)

-76ers Over 13-6 dopo 3+ giorni di riposo.

-Nets Over 5-2 dopo 3+ giorno di pausa (Over 5-0 dopo una sconfitta).

-76ers-Nets Over 3-1 nei precedenti stagionali.

Boston Celtics-Atlanta Hawks (Celtics -8.5)

-Celtics 4-0 ATS nelle ultime partite (6-1 ATS in casa) e 6-0 ATS dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente.

-Hawks 2-6 ATS nelle ultime partite (0-6 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali) e 2-6 ATS dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente.

-Hawks 0-5 ATS nei precedenti contro i Celtics (0-4 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

Cleveland Cavaliers-NY Knicks (Knicks +5.5)

-Cavaliers 1-3-1 ATS nelle ultime partite (2-5 ATS in casa) e 1-6 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games.

-Knicks 36-15-1 ATS in trasferta (4-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Knicks 9-4 ATS nei precedenti contro i Cavaliers (5-2 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland).

Sacramento Kings-Golden State Warriors (Kings +1.5)

-Kings 8-3 ATS dopo una sconfitta (19-9 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra).

-Warriors 16-34-1 ATS in trasferta (2-5-1 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente).

-Kings 13-5 ATS nei precedenti contro i Warriors.

Pronostici NBA Playoffs 2023: le partite di domenica

Collegati prossimamente per i trend sulle partite di domenica…

