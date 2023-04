Pronostici Basket NBA 17-19 aprile 2023. Aggiornamenti delle quote dopo i risultati di gara 1 per il primo turno della post-season di basket NBA. Vediamo tutti i trend e i consigli per le scommesse sulle gare 2 in campo da lunedì a mercoledì.

Risultati Gara 1 Playoffs NBA

Vediamo i risultati serie per serie di questi primi turni dei playoffs di Basket NBA. Non sono mancate le sorprese, specialmente alla domenica con 3 vittorie di squadre sfavorite e in trasferta. Situazione in perfetta parità sia con Favoriti/Underdogs (5-5 ATS) che Over/Under (5-5).

Eastern Conference

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat

Game 1: Heat 130, Bucks 117 (Heat +9, Over 221)

Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

Game 1: Celtics 112, Hawks 99 (Boston -10, Under 231.5)

Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets

Game 1: 76ers 121, Nets 101 (Philadelphia -8.5, Over 214)

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Game 1: Knicks 101, Cavaliers 97 (New York +5, ML +168, Under 215.5)

Western Conference

Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers

Game 1: Lakers 128, Grizzlies 112 (Lakers +5, Over 228)

Sacramento Kings vs. Golden State Warriors

Kings 126, Warriors 123 (Kings -1, Over 237.5)

Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers

Clippers 115, Suns 110 (Clippers +7,5, Under 225,5)

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

Nuggets 109, Timberwolves 80 (Nuggets -8.5, Under 225)

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano delle top-3 favorite.

Pronostici Basket NBA 17-19 aprile 2023: le partite di lunedì

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets (Over 213.5)

-76ers Over 4-0 nelle ultime partite (Over 5-2 in casa contro squadre con record esterno vincente).

-Nets Over 5-2 in trasferta (Over 6-0 dopo una sconfitta).

-76ers-Nets Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Sacramento Kings-Golden State Warriors (Under 240.5)

-Kings Under 4-1 nelle ultime partite (Under 5-2 dopo un giorno di pausa).

-Warriors Under 15-5-1 contro squadre con record vincente (Under 4-1 dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Warriors Under 3-1-1 negli ultimi viaggi a Sacramento.

Pronostici Basket NBA 17-19 aprile 2023: le partite di martedì

Boston Celtics-Atlanta Hawks (Celtics -9.5)

-Celtics 5-0 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS in casa) e 20-8-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games.

-Hawks 2-7 ATS nelle ultime partite (0-7 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Hawks 0-6 ATS nei precedenti contro i Celtics (0-5 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

Cleveland Cavaliers-NY Knicks (Knicks +4,5)

-Cavaliers 1-4-1 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in casa) e 1-5 ATS contro squadre con record vincente.

-Knicks 5-2-1 ATS nelle ultime partite (37-15-1 ATS in trasferta) e 11-3-1 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Knicks 4-0 ATS nei precedenti contro i Cavaliers.

Phoenix Suns-LA Clippers (Clippers +7.5)

-Suns 2-6 ATS dopo una sconfitta (1-5 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente).

-Clippers 5-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games.

-Clippers 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix.

Pronostici Basket NBA 17-19 aprile 2023: le partite di mercoledì

Memphis Grizzlies-LA Lakers

Milwaukee Bucks-Miami Heat

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

Collegati prossimamente per i top trend delle partite di mercoledì.

