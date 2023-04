Pronostici Basket NBA 20-22 aprile 2023. Vediamo le gare 3 del first round dei Playoffs NBA in gioco da giovedì a sabato prossimo. Bucks e Grizzlies rimettono le serie in parità vincendo senza Giannis e Morant. Milwaukee torna ad agganciare Boston nelle quote antepost per la vittoria finale dell’anello.

Risultati Gare 2 Playoffs NBA e comparazione quote antepost

Nelle gare 2 abbiamo visto 5 Under e 3 Over e ben 6 squadre favorite hanno coperto l’handicap, contro i soli 2 underdogs che hanno portato in cassa gli scommettitori. Da inizio playoffs i Favoriti sono 10-6 ATS e siamo O/U 7-9.

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets (GARA 2, SERIE 2-0): 96-85

76ers -10 / Under 211.5

Sacramento Kings-Golden State Warriors (GARA 2, SERIE 2-0): 114-106

Kings +2 / Under 238.5

Boston Celtics-Atlanta Hawks (GARA 2, SERIE 2-0): 119-106

Celtics -10.5 / Under 230.5

Cleveland Cavaliers-NY Knicks (GARA 2, SERIE 1-1): 107-90

Cavaliers -5.5 / Under 214.0

Phoenix Suns-LA Clippers (GARA 2, SERIE 1-1): 123-109

Suns -8 / Over 227.5

Memphis Grizzlies-LA Lakers (GARA 2, SERIE 1-1): 103-93

Grizzlies +1 / Under 223.5

Milwaukee Bucks-Miami Heat (GARA 2, SERIE 1-1): 138-122

Bucks -5.5 / Over 216.5

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (GARA 2, SERIE 2-0): 122-113

Nuggets -8 / Over 222.0

Comparazione quote antepost per la vittoria finale dell’anello, con i Milwaukee Bucks che tornano ad agganciare i Boston Celtics, dopo aver rimesso in parità la serie con Miami. Più indietro i Phoenix Suns mentre i Philadelphia 76ers @7.50 si avvicinano dalla seconda fascia, come i Denver Nuggets @9. In doppia cifra troviamo gli LA Lakers @13 meglio dei campioni in carica, i Golden State Warriors @15, che se la stanno vedendo con i Sacramento Kings @23, con Sasbonis e compagni avanti 2-0 nella serie.

Più snobbate LA Clippers e Memphis Grizzlies entrambe @34, per non parlare del trio di franchigie di Eastern Conference formato da Cleveland Cavaliers @51, NY Knicks @67 e Miami Heat @151. A chiudere le lavagne le squadre più sfavorite sono Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, tutte 0-2 in questo inizio di serie, e tutte quotate @501 volte la posta.

Pronostici Basket NBA 20-22 aprile 2023: le partite di giovedì

In gara 2 abbiamo chiuso 5-3 con i nostri consigli basati sui top trend. Ora per le gare 3 le serie cambiano di campo, andiamo a vedere le segnalazioni statistiche più interessanti per orientarci nelle scommesse delle prossime partite.

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers (76ers -4.5)

-Nets 2-5 ATS nelle ultime partite (3-7 ATS in casa) e 0-5 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games.

-76ers 4-0 ATS nelle ultime partite (8-3 ATS in trasferta) e 7-2 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games.

-76ers 4-0 ATS nei precedenti contro i Nets.

Golden State Warriors-Sacramento Kings (Under 239.5)

-Warriors Under 8-3-1 in casa (Under 6-5-1 contro squadre con record vincente).

-Kings Under 5-1 nelle ultime partite (Under 19-7-1 in trasferta contro squadre con record interno vincente).

-Warriors-Kings Under 3-1-1 negli ultimi precedenti.

LA Clippers-Phoenix Suns (Suns -2.5)

-Clippers 2-5 ATS nelle ultime partite (4-11 ATS dopo un giorno di pausa).

-Suns 8-3 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games (4-1 ATS dopo un giorno di pausa).

-Suns 5-2 ATS nei precedenti contro i Clippers (5-1 ATS negli ultimi viaggi a LAC).

Pronostici Basket NBA 20-22 aprile 2023: le partite di venerdì

Atlanta Hawks-Boston Celtics (Celtics -4.5)

-Hawks 0-4 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa) e 0-8 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Celtics 6-0 ATS nelle ultime partite (21-8-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Celtics 7-0 ATS nei precedenti contro gli Hawks.

NY Knicks-Cleveland Cavaliers (Under 211.5)

-Knicks Under 4-1 contro squadre con record vincente (Under 17-5 negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Cavaliers Under 4-0 nelle ultime partite (Under 8-2 negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Knicks-Cavaliers Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets (Nuggets -1.5)

-Timberwolves 2-7 ATS in casa (2-6 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Nuggets 4-1 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Nuggets 23-7-1 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota.

Pronostici Basket NBA 20-22 aprile 2023: le partite di sabato

Miami Heat-Milwaukee Bucks

LA Lakers-Memphis Grizzlies

Collegati prossimamente per le statistiche sulle partite di domenica, quando inizieranno anche le gare 4 di Brooklyn-Philadelphia e LA Clippers-Phoenix, ma di queste partite parleremo nel prossimo articolo NBA.

