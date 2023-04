Pronostici Basket NBA 24 aprile 2023. Due partite in programma per i playoffs NBA del lunedì notte, si tratta di gara 4 tra Miami Heat-Milwaukee Bucks a Est e di LA Lakers-Memphis Grizzlies a Ovest.

Pronostici Basket NBA 24 aprile 2023: Miami Heat-Milwaukee Bucks

Ieri 3-1 con le segnalazioni sui top trend che sono usciti nel nostro canale TELEGRAM FREE (leggi in fondo all'articolo come accedere). Inoltre nel VIP abbiamo chiuso una nottata di all green con tutte le segnalazioni pre-match, e la giocata principale sui Celtics, che vanno tutte in cassa.

Vediamo i consigli di oggi, che si basano solo su numeri statistici, e non prendono in considerazioni fattori ambientali, motivazionali o di assenze, che inoltre in questa serie stanno avendo un peso importante, con Milwaukee che ha giocato l’ultima partita senza Giannis Antetokounmpo che rimane in forse anche oggi, ma pure Miami ha dei problemi in infermeria con Jimmy Butler in forse, oltre alle assenze cerca di Tyler Herro e Victor Oladipo (problema fisico anche per Bam Adebayo che però dovrebbe essere in campo).

Miami Heat-Milwaukee Bucks (Heat +5.5)

-Heat 5-1 ATS in casa (4-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Bucks 1-5 ATS in trasferta (2-5 ATS contro squadre con record vincente).

-Bucks 0-5 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Pronostici Basket NBA 24 aprile 2023: LA Lakers-Memphis Grizzlies

In gara 3 avevamo consigliato il -4.5 dei Lakers che hanno vinto, portandosi avanti 2-1 nella serie contro i Grizzlies, e avevamo consigliato anche Under 1,5 triple del grande avversario del “vecchio” King James, Dillon Brooks, che dopo le dichiarazioni post-gara 2, si è fermato con 1 sola tripla realizzata, rispetto ai 25 punti, 9 rimbalzi e 5 assist di LeBron James, aiutato dai 31 punti con 17 rimbalzi di Anthony Davis. A Memphis non è bastato nemmeno il rientro da 45 punti della propria stella, Ja Morant.

LA Lakers-Memphis Grizzlies (Under 220.5)

-Lakers Under 11-5 in casa (Under 5-1-1 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali).

-Grizzlies Under 14-6 dopo una sconfitta (Under 10-2 contro squadre con record vincente).

-Lakers-Grizzlies Under 16-4-1 negli ultimi precedenti.

Quote Antepost NBA 2022-23 e Statistiche Playoffs

Per l’anello non cambiano le 3 squadre di testa: Boston Celtics @3.50, Milwaukee Bucks @4.50 e Phoenix Suns @5.00, con i Denver Nuggets @9.00 in seconda fascia, agganciati dai Philadelphia 76ers @9.00, unici a mettere a segno uno sweep al primo turno. Torna la fiducia anche sui Golden State Warriors @9.50 che hanno rimesso in pari sul 2-2 la serie contro i Sacramento Kings @41 che rimangono snobbati dietro a LA Lakers @13.00 e NY Knicks @29.00.

Indietro segnaliamo anche Memphis Grizzlies @41.00, Cleveland Cavaliers e Miami Heat entrambe @101 volte la posta mentre con LA Clippers e Minnesota Timberwolves si sale ulteriormente @501. Dati per spacciati gli Atlanta Hawks @701, sotto 1-3 nella serie contro Boston, che torna al TD Garden per gara 5.

A livello statistico ecco i numeri della post-season dopo le prime 3 gare:

STATISTICHE POST-SEASON NBA

Favorites-Underdogs (SU): 18-8

Favorites-Underdogs (ATS): 16-9-1

Home-Away (SU): 17-9

Home-Away (ATS): 17-8-1

Over-Under: 11-15

