Pronostici Basket Playoffs NBA: programma, quote, trend e scommesse sulle gare 5

Pronostici Basket NBA 25-26 aprile 2023. Andiamo a vedere i top trend e i consigli per le scommesse sulle gare 5 dei playoffs NBA in programma tra martedì e mercoledì, in tutto 7 match visto che i 76ers sono gli unici che sono già passati con uno sweep.

Pronostici Basket NBA 25-26 aprile 2023: le partite di martedì

I Boston Celtics possono chiudere i conti in gara 5 al TD Garden e sono favoriti in doppia cifra, così come i Denver Nuggets sono attesi ad una vittoria che chiuderebbe la serie in gara 5, con almeno 10 punti di margine. Clippers in affanno senza Kawhi Leonard, in una partita determinante a Phoenix.

Boston Celtics-Atlanta Hawks (Celtics -12.5)

-Celtics 7-1 ATS nelle ultime partite (5-0 ATS in casa).

-Hawks 1-5 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in trasferta), 1-8 ATS contro squadre con record vincente.

-Hawks 1-8 ATS nei precedenti contro i Celtics (0-6 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (Nuggets -9.5)

-Nuggets 6-1 ATS dopo una sconfitta (5-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Timberwolves 2-6 ATS dopo un giorno di pausa (1-4 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Nuggets 4-1 ATS nei precedenti contro i Timberwolves.

Phoenix Suns-LA Clippers (Over 223,5)

-Suns Over 5-1-1 nelle ultime partite (Over 3-0-1 in casa) e Over 4-0 dopo due giorni di pausa.

-Clippers Over 6-1-1 nelle ultime partite (Over 25-9-1 in trasferta) e Over 5-1 dopo aver perso la partita precedente.

-Clippers Over 4-1-1 nei precedenti contro i Suns (Over 3-0-1 negli ultimi viaggi a Phoenix).

Pronostici Basket NBA 25-26 aprile 2023: le partite di mercoledì

Finora la serie su Cavaliers e Knicks ha viaggiato con punteggi bassissimi e i book hanno abbassato ancora la linea, che apriva a 216.5 in gara 1, per poi calare match dopo match fino al punto più basso per gara 5, appena 202.5 punti totali, che nella NBA moderna sono davvero pochi. Continua la bella serie a Memphis, con i Lakers che hanno il primo match point. Rischiano grosso i Milwaukee Bucks, grandi favoriti ad inizio playoffs, e sul baratro dell’eliminazione contro gli Heat che hanno iniziato dai play-in. Sale da -1 a +4.5 la linea dei Kings che in una gara 5 fondamentale (con serie sul 2-2 contro i Warriors), saranno senza il loro giocatore migliore, Fox.

Cleveland Cavaliers-NY Knicks (Under 202.5)

-Cavaliers Under 6-0 nelle ultime partite (Under 4-0 in casa).

-Knicks Under 4-0 nelle ultime partite (Under 20-6 negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Cavaliers-Knicks Under 4-0 negli ultimi precedenti.

Memphis Grizzlies-LA Lakers (Under 222.5)

-Grizzlies Under 10-3 contro squadre con record vincente.

-Lakers Under 9-3-1 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Lakers Under 16-5-1 nei precedenti contro i Grizzlies (Under 10-1-1 negli ultimi viaggi a Memphis).

Milwaukee Bucks-Miami Heat (Over 219.5)

-Bucks Over 6-0 nelle ultime partite (Over 23-11 in casa e Over 11-1 dopo un giorno di pausa).

-Heat Over 16-5 nelle ultime partite (Over 5-0 in trasferta e Over 7-0 dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente).

-Heat Over 7-0 negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Sacramento Kings-Golden State Warriors (Kings +4,5)

-Kings 10-3 ATS dopo una sconfitta (17-8 ATS dopo aver concesso 125+ punti la partita precedente).

-Warriors 15-36-1 ATS in trasferta (2-6-1 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente).

-Warriors 2-6 ATS nei precedenti contro i Kings (3-7 ATS negli ultimi viaggi a Sacramento).

