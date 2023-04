Pronostici Basket NBA 27-28 aprile 2023. Solo una partita al giovedì, per lasciare spazio al draft NFL negli Stati Uniti. Si tratta di gara 6 del primo turno di playoffs tra Atlanta Hawks-Boston Celtics. Venerdì toccherà a Golden State Warriors-Sacramento Kings e LA Lakers-Memphis Grizzlies.

Pronostici Basket NBA 27-28 aprile 2023: solo Hawks-Celtics al giovedì, spazio al draft NFL

Atlanta Hawks-Boston Celtics (Over 231.5)

-Hawks Over 7-2-1 nelle ultime partite (Over 5-0 in casa).

-Celtics Over 7-1 in trasferta (Over 6-0 dopo un giorno di riposo).

-Hawks-Celtics Over 5-2 negli ultimi precedenti

Pronostici Basket NBA 27-28 aprile 2023: le partite del venerdì

Golden State Warriors-Sacramento Kings (Kings +7.5)

-Warriors 2-6 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente (2-5 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games).

-Kings 35-17-1 ATS in trasferta (10-4 ATS dopo una sconfitta, 4-1 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Kings 16-7 ATS nei precedenti contro i Warriors (12-3 ATS negli ultimi viaggi a Golden State).

LA Lakers-Memphis Grizzlies (Lakers -4.5)

-Lakers 5-2 ATS in casa (8-2 ATS dopo una sconfitta).

-Grizzlies 1-5 ATS in trasferta (0-6 ATS dopo una vittoria).

-Grizzlies 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Los Angeles.

Quote Antepost: le novità dopo l’eliminazione dei Bucks

L’eliminazione dei Milwaukee Bucks, una delle due grandi favorite (assieme ai Celtics) per la vittoria finale dell’anello, è stata sconvolgente, ed è arrivata per mano di una testa di serie #8 che era reduce dal play-in (non era mai accaduto), i Miami Heat di Jimmy Butler che anche senza Herro hanno mandato a casa Giannis e compagni, e ora diventano una bella mina vagante.

Ecco la comparazione delle migliori quote antepost per la vittoria finale dell’anello, con i Boston Celtics sempre più favoriti, i Phoenix Suns che si prendono il 2° posto, e i Philadelphia 76ers che sono la nuova squadra a completare la top-3. Dietro seguono Golden State Warriors @7.50 (ancora alle prese con i Kings che però si giocano @126), i Denver Nuggets @9, i LA Lakers @12 (anche loro ancora in corsa con i Grizzlies @61) poi arrivano i NY Knicks @21 che hanno eliminato i Cavs (anche loro da sfavoriti @2.70), e i già citati Miami Heat @29. Chiudono le lavagne gli Atlanta Hawks @501, ancora vivi grazie ad un tiro pazzesco di Trae Young.