Pronostici Basket NBA 29 aprile-1 maggio. Iniziano le semifinali di conference, andiamo a vedere il programma e i top trend sui 2 match di Eastern Conference e quelli di Western (anche se nel momento in cui scriviamo si deve ancora giocare gara 7 tra Kings-Warriors per capire chi sfiderà

Pronostici Basket NBA 29 aprile-1 maggio: le partite di sabato

Arriviamo da un perfetto 3 su 3 nell’ultima rubrica sui playoffs di Basket NBA, con i nostri top trend che non sono giocate ufficiali (non prendono in analisi alcuni fattori importanti come le lineup con assenze e rientri), ma lavorando su una serie di statistiche importanti, che si accoppiano bene, vi forniscono consigli base per le scommesse. Ecco come abbiamo chiuso giovedì e venerdì e a seguire vediamo il consiglio per l’unica partita del sabato, gara 1 tra Nuggets-Suns.

Hawks-Celtics (Over 231.5)✅

Warriors-Kings (Kings +7.5)✅

Lakers-Grizzlies (Lakers -4.5)✅

Denver Nuggets-Phoenix Suns (Over 225.5)

-Nuggets Over 3-0-1 nelle ultime partite (Over 4-1-1 dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente).

-Suns Over 6-1-1 nelle ultime partite (Over 8-2-1 in trasferta) e Over 9-1 dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Nuggets-Suns Over 4-2 negli ultimi precedenti.

Pronostici Basket NBA 29 aprile-1 maggio: le partite di domenica

Domenica inizia la prima semifinale a Est, gara 1 tra NY Knicks-Miami Heat, due sorprese che hanno vinto i rispettivi primi turni da sfavoriti. I Knicks hanno battuto i Cavaliers in 5 partite, e soprattutto gli Heat di un impressionante Jimmy Butler, hanno buttato fuori i Bucks, testa di serie #1 in Eastern Conference (mentre Miami è #8 ed aveva iniziato la sua post-season dai play-in). L’altra sfida è l’unica gara 7 ancora da giocare per il primo turno con Sacramento Kings-Golden State Warriors. Chi passa sfiderà i Lakers in semifinale a Ovest.

Attenzione, si tratta di due matinée, partite giocate nel primo pomeriggio americano dove il ritmo è più basso di solito, e mediamente le efficenza difensive hanno miglioramenti maggiori rispetto a quelle offensive. Ecco le statistiche sui matinée NBA e le variazioni rispetto alle partite giocate di notte.

NY Knicks-Miami Heat (Over 207.5)

-Knicks Over 9-2-1 contro squadre con record vincente.

-Heat Over 17-5 nelle ultime partite (Over 6-0 in trasferta) e Over 10-1 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Knicks-Heat Over 5-2 negli ultimi precedenti.

Sacramento Kings-Golden State Warriors (Under 230.5)

-Kings Under 7-3 nelle ultime partite (Under 5-2 dopo una vittoria e Under 5-0 dopo un giorno di pausa).

-Warriors Under 18-7-1 contro squadre con record vincente (Under 4-1 dopo una sconfitta, Under 6-2 dopo un giorno di riposo).

-Warriors Under 13-6-1 negli ultimi viaggi a Sacramento.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA 29 aprile-1 maggio: le partite di lunedì

In attesa di capire contro chi giocheranno i Lakers, a Ovest già da lunedì si gioca gara 2 tra Nuggets-Suns mentre a Est inizia l’emozionante serie tra Boston Celtics-Philadelphia 76ers, con i 76ers che sono stati gli unici a chiudere un netto sweep al primo turno. Celtics nettamente favoriti in questa serie che inizia con molti dubbi fisici per Joel Embiid, la stella dei Sixers (e infatti la linea di gara 1 per Boston apriva a -7 ma è già salita di un paio di punti pieni da coprire come handicap).

Boston Celtics-Philadelphia 76ers (Celtics -8.5)

-Celtics 8-2 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in casa), 7-0 ATS contro squadre con record vincente e 4-1-1 ATS negli ultimi Conference Semifinals games.

-76ers 2-5 ATS negli ultimi Conference Semifinals games.

-76ers 0-5 ATS nei precedenti contro i Celtics (4-10 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

Programma completo di tutte le serie e quote

No. 2 Boston Celtics vs. No. 3 Philadelphia 76ers

Game 1: 76ers at Celtics – Monday, May 1 – 7:30 p.m. ET, TNT

Game 2: 76ers at Celtics – Wednesday, May 3 – 8:00 p.m. ET, TNT

Game 3: Celtics at 76ers – Friday, May 5 – 7:30 p.m. ET, ESPN

Game 4: Celtics at 76ers – Sunday, May 7 – 3:30 p.m. ET, ABC

Game 5: 76ers at Celtics – Tuesday, May 9 (If Necessary)

Game 6: Celtics at 76ers – Thursday, May 11 (If Necessary)

Game 7: 76ers at Celtics – Sunday, May 14 (If Necessary)

QUOTE ANTEPOST

Celtics @1.32

76ers @3.50

Celtics 4-0 @7.50

Celtics 4-1 @3.70

Celtics 4-2 @5.50

Celtics 4-3 @4.30

76ers 4-0 @31.00

76ers 4-1 @17.00

76ers 4-2 @7.00

76ers 4-3 @8.00

No. 4 New York Knicks vs. No. 8 Miami Heat

Game 1: Heat at Knicks – Sunday, April 30 – 1:00 p.m. ET, ABC

Game 2: Heat at Knicks – Tuesday, May 2

Game 3: Knicks at Heat – Saturday, May 6

Game 4: Knicks at Heat – Monday, May 8

Game 5: Heat at Knicks – Wednesday, May 10 (If Necessary)

Game 6: Knicks at Heat – Friday, May 12 (If Necessary)

Game 7: Heat at Knicks – Monday, May 15 (If Necessary)

QUOTE ANTEPOST

Knicks @1.63

Heat @2.35

Knicks 4-0 @11.00

Knicks 4-1 @4.90

Knicks 4-2 @6.00

Knicks 4-3 @4.40

Heat 4-0 @19.00

Heat 4-1 @10.50

Heat 4-2 @5.30

Heat 4-3 @7.00

No. 1 Denver Nuggets vs. No. 4 Phoenix Suns

Game 1: Suns at Nuggets – Saturday, April 29

Game 2: Suns at Nuggets – Monday, May 1

Game 3: Nuggets at Suns – Friday, May 5

Game 4: Nuggets at Suns – Sunday, May 7

Game 5: Suns at Nuggets – Tuesday, May 9 (If Necessary)

Game 6: Nuggets at Suns – Thursday, May 11 (If Necessary)

Game 7: Suns at Nuggets – Sunday, May 14 (If Necessary)

QUOTE ANTEPOST

Suns@1.70

Nuggets @2.20

Nuggets 4-0 @19.00

Nuggets 4-1 @7.00

Nuggets 4-2 @8.00

Nuggets 4-3 @5.30

Suns 4-0 @10.50

Suns 4-1 @7.00

Suns 4-2 @4.20

Suns 4-3 @5.90

Lakers-Kings/Warriors ????

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC