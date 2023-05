Pronostici Basket NBA 2-3 maggio 2023. Martedì si gioca la gara 2 di NY Knicks-Miami Heat e a Ovest inizia l’attesa serie tra Warriors-Lakers con gara 1. Mercoledì si gioca gara 2 al TD Garden tra Celtics-76ers, con la squadra di Boston chiamata a riscattare la prima sconfitta inattesa.

Pronostici Basket NBA 2-3 maggio 2023: le partite di martedì

NY Knicks-Miami Heat (Knicks -6,5)

-Knicks 10-4-1 ATS in casa (4-0 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Heat 10-28-1 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Knicks 4-1 ATS nei precedenti contro gli Heat.

Golden State Warriors-LA Lakers (Lakers +4,5)

-Warriors 3-7 ATS negli ultimi Conference Semifinals games (2-7 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Lakers 4-0 ATS negli ultimi Conference Semifinals games (8-3 ATS contro squadre con record vincente).

-Lakers 5-2 ATS nei precedenti contro i Warriors.

Pronostici Basket NBA 2-3 maggio 2023: le partite di mercoledì

Boston Celtics-Philadelphia 76ers (Celtics -8.5)

-Celtics 8-3 ATS in casa (5-0 ATS dopo una sconfitta, 6-0 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Celtics 7-1 ATS contro squadre con record vincente (5-1 ATS dopo un giorno di riposo).

-76ers 1-5 ATS nei precedenti contro i Celtics.

Quote Antepost: Bucks eliminati, Celtics sotto, attenzione a 76ers e Nuggets

L’eliminazione dei Milwaukee Bucks, tra i favoriti per l’anello, non riesce a lanciare del tutto i Boston Celtics che hanno perso la prima gara delle semifinali a Est, in casa e contro i Sixers senza Embiid. Proprio i Philadelphia 76ers @7.00 di quota si avvicinano al terzetto di testa.

I Celtics @3.00 rimangono comunque la squadra da battere, davanti ai Denver Nuggets @4.75 che si sono portati già sul 2-0 contro i Phoenix Suns @9.50. Al terzo posto tornano i Golden State Warriors @6.50, i campioni in carica che hanno faticato fino a gara 7 per avere la meglio su Memphis, e ora ci sono i LA Lakers @9.00 di LeBron.