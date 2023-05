Pronostici Basket NBA 4-5 maggio 2023. Dopo un paio di passaggi a vuoto, siamo tornati a chiudere un positivo 2-1 tra Lakers e Celtics con i nostri top trend sulle semifinali di conference, trend che proponiamo anche per le gare 2 e 3 in programma giovedì e venerdì.

Pronostici Basket NBA 4-5 maggio 2023: le partite di giovedì

Golden State Warriors-LA Lakers (Lakers +6.5)

-Warriors 3-8 ATS negli ultimi Conference Semifinals games.

-Lakers 4-0 ATS negli ultimi Conference Semifinals games.

-Lakers 4-0 ATS nei precedenti contro i Warriors (5-2 ATS negli ultimi viaggi a Golden State).

Pronostici Basket NBA 4-5 maggio 2023: le partite di venerdì

Philadelphia 76ers-Boston Celtics (Under 214.5)

-76ers Under 4-1 nelle ultime partite (Under 9-3 negli ultimi Conference Semifinals games).

-Celtics Under 12-5 in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne (Under 14-4 negli ultimi Conference Semifinals games).

-76ers-Celtics Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Phoenix Suns-Denver Nuggets (Nuggets +3.5)

-Suns 1-4 ATS nelle ultime partite (3-7 ATS nelle uscite dopo una sconfitta).

-Nuggets 6-2 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS dopo una vittoria) e 5-0 ATS dopo 3+ giorni di pausa.

-Nuggets 5-0 ATS nei precedenti contro i Suns

