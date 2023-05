Pronostici Basket NBA Finali Conference. Conclusa gara 7 al TD Garden con un Jayson Tatum da record, i playoffs della grande pallacanestro americana sono pronti per le finali di conference. Martedì notte si inizia a Ovest con Denver Nuggets-LA Lakers mentre il giorno dopo ci spostiamo a Est dove tocca a Boston Celtics-Miami Heat.

Pronostici Basket NBA Finali Conference: Boston Celtics-Miami Heat

51 punti di un Jayson Tatum da record trascinano i Boston Celtics che dominano il secondo tempo di gara-7 112-88 ed eliminano i Philadelphia 76ers, avanzando alle finali di Eastern Conference dove ritrovano i Miami Heat, grande sorpresa di questa stagione, reduce dal successo sui Knicks, dopo aver già eliminato i Bucks al primo turno.

PRECEDENTI STAGIONALI

Celtics-Heat: 2-2 (2-2 ATS, O/U 2-2 con 224,7 punti totali di media).

*Boston ha vinto le prime 2 sfide stagionali per poi perdere le 2 seguenti.

TOP TREND

-Celtics Over 8-3 nelle ultime partite (Over 6-1 dopo una vittoria in doppia cifra).

-Heat Over 19-7 nelle ultime partite (Over 8-1 in trasferta) e Over 7-0 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Heat Over 8-2 negli ultimi viaggi a Boston.

QUOTE

Boston (@1.18) v Miami (@5.25)

4 – 1 @3,00

4 – 2 @4,50

4 – 3 @5,00

4 – 0 @5,00

2 – 4 @10

3 – 4 @12

1 – 4 @25

0 – 4 @40

GARA 1: Celtics -7.5, O/U 210.0

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA Finali Conference: Denver Nuggets-LA Lakers

In Western Conference la sorpresa è rappresentata dai LA Lakers, che hanno eliminato Golden State, vincendo la serie contro i Warriors campioni in carica per 4-2. LeBron James e compagni affronteranno nella finale a Ovest i Denver Nuggets di Nikola Jokic, che hanno eliminato i Phoenix Suns anche loro in 6 partite e mostrando un certo dominio, in particolar modo nelle partite giocate in casa. Denver avrà il fattore campo anche in questa serie.

PRECEDENTI STAGIONALI

Nuggets-Lakers 2-2 (2-2 ATS, O/U 1-3 con 226.2 punti totali di media).

*Ha sempre vinto la squadra di casa.

TOP TREND

-Nuggets 23-9 ATS in casa (6-2 ATS dopo una vittoria).

-Lakers 1-4 ATS in trasferta.

-Lakers 1-5-1 ATS negli ultimi viaggi a Denver.

QUOTE

Nuggets (@1.68) v Lakers (@2.25)

4 – 3 @4,50

4 – 1 @5,00

2 – 4 @5,00

4 – 2 @6,50

3 – 4 @7,00

1 – 4 @10

4 – 0 @12

0 – 4 @15

GARA 1: Nuggets -5,5, O/U 222.5

Quote Antepost per l’anello. Boston e Tatum favoriti per titolo ed mvp delle Finale

I Boston Celtics @2.05 hanno faticato fino a gara 7 contro Philadelphia, ma nel complesso stanno dimostrando di essere la squadra più completa sui due lati del campo, e con un paio di stelle unite a veterani d’esperienza che fanno sempre comodo in partite del genere. Seguono i Denver Nuggets @3.30 che hanno superato un ostacolo non scontato come i Suns.

Occhio ai LA Lakers @4, doveva essere una stagione deludente, si sta trasformando in una cavalcata vincente. Gli underdogs rimangono i Miami Heat @16.00 nettamente staccati, ma da quando Jimmy Butler è arrivato in Florida nessuna squadra ha vinto tante partite di playoffs come Miami che anche in questa post-season è partita dai play-in, poi ha messo a segno un upset importante eliminando i Bucks di Giannis, gli altri grandi favoriti assieme ai C’s, quindi occhio ad escludere gli Heat per la corsa all’anello.

Per MVP delle Finals è uno scontro tra Jayson Tatum e Nikola Jokic. Uno è da poco entrato nei libri di storia con una gara 7 da 51 punti, l’altro viaggia a ritmi da record per le triple doppie di un centro. In seconda fascia LeBron James ed Anthony Davis sornioni e pronti alla sorpresa.

QUOTE MVP

Jayson Tatum Boston Celtics @3.50

Nikola Jokic Denver Nuggets @3.80

LeBron James Los Angeles Lakers @6

Anthony Davis Los Angeles Lakers @8

Jaylen Brown Boston Celtics @9

Jimmy Butler Miami Heat @17

Jamal Murray Denver Nuggets @36

Marcus Smart Boston Celtics @51