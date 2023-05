Pronostici Basket Playoffs NBA 20-21 maggio. Le finale di conference cambiano location e ci sono due serie sul 2-0. Quella dei Nuggets era preventivabile in casa dove Denver non ha mai perso. Molto meno quella dei sorprendenti Heat che sbancano il TD Garden per 2 volte, mandando in crisi i Celtics. Più del 90% delle squadre che hanno perso le prime 2 partite di una serie sono poi uscite.

RISULTATI TIPS TOP TREND GARA 1 e 2

GARA 1: Celtics -7.5❌, O/U 210.0✅

GARA 1: Nuggets -5,5✅, O/U 222.5✅

GARA 2: Nuggets -5,5❌

GARA 2: Celtics-Heat OVER 214.5✅

Pronostici Basket Playoffs NBA 20-21 maggio: Western Conference

LA Lakers-Denver Nuggets (GARA 3, Serie 0-2)

-Lakers Over 15-7 nelle ultime partite (Over 10-4 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Nuggets Over 5-1-1 in trasferta.

-Lakers-Nuggets Over 30-14-2 negli ultimi precedenti.

TIPS: OVER 222.5

Pronostici Basket Playoffs NBA 20-21 maggio: Eastern Conference

Miami Heat-Boston Celtics (GARA 3, Serie 2-0)

-Heat Over 10-2 in casa (Over 14-3 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Celtics Over 10-2 in trasferta (Over 11-2 dopo un giorno di riposo).

-Heat-Celtics Over 4-1 negli ultimi precedenti.

TIPS: OVER 213.5

Tutte le quote su playoffs NBA

Miami Heat sorprendenti e favoriti @1.57 per la vittoria della serie sui Boston Celtics che però nelle quote per l’anello rimangono leggermente avanti su Miami. In tutto questo crolla la quota per i Denver Nuggets @1.86, che sia davvero l’anno buono in Colorado? Si staccano gli LA Lakers @9.00.

Jimmy Butler @1.58 ovviamente domina le lavagne per l’MVP delle finale a Est, ma mai come Nikola Jokic @1.25 che sta facendo incetta di triple doppie come non se ne erano mai viste per un centro.

