Pronostici Basket Playoffs NBA 22-23 maggio. Entrambe le finali di conference arrivano a gara 4 e sembrano già segnate visto che Heat e Nuggets sono avanti 3-0 nelle rispettive serie contro Celtics e Lakers, e mai nessuna squadra nella storia dei playoffs NBA ha recuperato una serie in svantaggio 0-3.

Risultati Basket NBA

Continuano ad andare molto bene i nostri consigli statistici con i top trend, ora 6-2 nelle prime 3 gare delle finali di conference. Intanto tutte e 2 le finali sono sul 3-0, quindi tutto sembra già scritto per vedere Heat e Nuggets alle Finals (nessuno ha mai rimontato da uno svantaggio di 0-3 in una serie al meglio delle sette partite).

I Nuggets in gara 3 hanno inflitto la prima sconfitta interna ai Lakers in questi playoffs. Ai gialloviola non sono bastati i 28 punti con 18 rimbalzi di Anthony Davis e i 23 punti a testa di Austin Reaves e LeBron James, autore anche di 12 assist in una partita in cui è anche tornato a segnare da tre punti (3/9 dopo lo 0/10 delle prime due gare). Per Denver Nikola Jokic sale in cattedra nel 4° periodo nel quale realizza 15 dei suoi 24 punti finali, con un ottimo supporting cast formato da Kentavious Caldwell-Pope (17), Michael Porter Jr. (14+10 e 6 assist) e Bruce Brown (15+5+5).

Sorprendenti Heat che dopo le 2 vittorie al Garden dominano anche gara 3 a Miami con i Celtics a cui hanno inflitto la peggior sconfitta nella loro storia ai playoff (-26). La squadra di caoch Spoelstra sfiora il 57% dal campo e va oltre il 53% dall’arco (19/35), tenendo invece l’attacco dei Celtics sotto il 40% al tiro. Anche questa volta il protagonista è una sorpresa, Gabe Vincent, che stabilisce il suo massimo in carriera mettendo a referto 29 punti e sbagliando tre soli tiri in tutta la sua gara (11/14 dal campo, con 6/9 da tre), con le stelle Jimmy Butler (16 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 2 recuperi ma con solo 5/13 al tiro) e Bam Adebayo addirittura risparmiati. Dopo aver fatto fuori Bucks e Knicks, gli Heat potrebbero chiudere un altro upset superando anche Celtics, favoritissimi per la vittoria dell’anello ormai da mesi e anche alla vigilia della post-season.

Pronostici Basket Playoffs NBA 22-23 maggio: Western Conference

LA Lakers-Denver Nuggets (GARA 4, Serie 0-3)

-Lakers 6-1 ATS in casa e 7-0 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra.

-Nuggets 1-3-1 ATS negli ultimi Conference Finals games.

-Nuggets 1-4 ATS nei precedenti contro i Lakers (2-5 ATS negli ultimi viaggi ad LA).

TIPS: LAKERS -2.5

Pronostici Basket Playoffs NBA 22-23 maggio: Eastern Conference

Miami Heat-Boston Celtics (GARA 4, Serie 3-0)

-Heat Over 22-7 nelle ultime partite (Over 11-2 in casa) ed Over 13-3 dopo una vittoria in doppia cifra.

-Celtics Over 11-3 nelle ultime partite (Over 6-1 in trasferta) ed Over 5-2 dopo una sconfitta.

-Heat-Celtics Over 5-1 negli ultimi precedenti.

TIPS: OVER 214.5

