Pronostici Basket Playoffs NBA 25 maggio. Con i Denver Nuggets che hanno sweepato i Lakers volando per la prima volta alle Finals, a Ovest i riflettori sono puntati su LeBron James, dopo le dichiarazioni di possibile ritiro nel 2024. Intanto a Est i Celtics vincono gara 4 a Miami ed allungano la serie che torna al TD Garden.

Pronostici Basket Playoffs NBA 25 maggio: Boston Celtics-Miami Heat, gara 5

Vediamo i top trend per questa partita. In gara 4 abbiamo incassato la segnalazione su Over 214.5 (linea poi salita di un paio di punti lungo le giornate), e siamo 7-3 nelle giocate statistiche di queste finali di conference che vi forniamo gratuitamente ogni giorno qui sul sito. Sul canale TELEGRAM FREE trovate altri dettagli, ma per avere tutti i contenuti completi vi inviatiamo sempre nel nostro VIP TELEGRAM.

RISULTATI PICK STATISTICHE FINALI CONFERENCE

GARA 1: Celtics -7.5❌, O/U 210.0✅

GARA 1: Nuggets -5,5✅, O/U 222.5✅

GARA 2: Nuggets -5,5❌

GARA 2: Celtics-Heat OVER 214.5✅

GARA 3: Lakers-Nuggets OVER 222.5✅

GARA 3: Heat-Celtics: OVER 213.5✅

GARA 4: Lakers -2.5❌

GARA 4: Heat-Celtics: OVER 214.5✅

Boston Celtics-Miami Heat (GARA 5, Serie 1-3)

-Celtics 2-5 ATS in casa e 2-5 ATS dopo una vittoria.

-Heat 5-1 ATS in trasferta e 5-1 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Heat 5-1 ATS nei precedenti contro i Celtics (4-1 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

TIPS: HEAT +7.5

LeBron James si ritira nel 2024? I bookmakers americani non ci credono

Lo sweep da 0-4 subito nelle finali di Western Conference dai Nuggets ha lasciato il segno nei Lakers e in LeBron James, anche se per come era iniziata (e proseguita fino alla trade deadline) la stagione, è quasi un miracolo aver raggiunto l’atto finale a Ovest, ad un passo dalle Finals.

Il commento criptico di LeBron James a fine partita ha subito alimentato i rumors su un suo possibile ritiro nel 2024, dopo 20 stagioni nella lega. Il contratto con i Lakers ha una player option per il 2024-25. Con i gialloviola King James ha segnato 28.9 punti, 8.3 rimbalzi e 6.8 rimbalzi di media, e a 38 anni rimane sempre uno dei migliori difensori della lega.

Non sarà il LeBron di 10 anni fa, ma la sensazione è che questo giocatore possa andare avanti all’infinito. Alcuni hanno avanzato addirittura l’ipotesi che James potrebbe rimanere un anno fermo nel 23-24, stagione in cui suo figlio maggiore Bronny inizia l’avventura in un college importante come Southern California, permettendo a King James di seguirlo al meglio. LeBron tornerebbe l’anno dopo da free agent. Del resto la storia ci ricorda che già in passato grandi giocatori si sono ritirati per poi tornare sui loro passi (Michael Jordan).

I bookmamers negli States comunque non ci credono, tanto che il ritiro di James si gioca @6.50 mentre rivederlo al via la prossima stagione è un opzione con micro quota @1.10. Non solo questo, i book americani rilanciano con una lavagna scommesse su dove giocherà LeBron nel 2023-24, se non dovessero essere i Lakers. In cima alle quote ci sono i Philadelphia 76ers del mvp più criticato degli ultimi anni, Joel Embiid, e con James Harden in procinto di lasciare la città dell’amore fraterno per tornare a Houston. In prima linea anche i Knicks, visto che dopo LA l’altra grande piazza è proprio NY, col Madison Square Garden che rimane un grande richiamo per chiunque in NBA.

Philadelphia 76ers @4

Knicks New York Knicks @4

Clippers Los Angeles Clippers @6

Cavs Cleveland Cavaliers @8

Suns Phoenix Suns @9

Warriors Golden State Warriors @10

Heat Miami Heat @11

Mavericks Dallas Mavericks @11

Kings Sacramento Kings @12

Bucks Milwaukee Bucks @19

Pronostici Basket Playoffs NBA 25 maggio: Quote antepost

Vediamo un aggiornamento delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello di basket NBA, col comparatore delle migliori quote sul mercato italiano. I Denver Nuggets @1.47 dominano le lavagne, un bel vantaggio per noi che li abbiamo presi in pre-season @19 volte la posta. I Miami Heat @4.60 rimangono lontani mentre la vittoria di gara 4 riaccende qualche speranza per i Boston Celtics @6, ma ricordiamo che mai nessuna squadra nella storia dei playoffs NBA ha rimontato e vinto una serie da sotto 0-3.

