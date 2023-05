Pronostici Basket Playoffs NBA 27 maggio. I Boston Celtics non mollano e forzano gara 6 della finale di Eastern Conference. Si torna a Miami con gli Heat che rischiano di essere la prima squadra a farsi rimontare da avanti 3-0 in una serie NBA playoffs. Parliamo anche della Victor Wembanyama mania e delle linee stagionali sulle prestazioni che potrà tenere il francese al suo primo anno nei pro con gli Spurs.

Pronostici Basket Playoffs NBA 27 maggio: Gara 6 a Est

In gara 5 abbiamo sporcato un pò i nostri rendimenti con i top trend e le segnalazioni sulle finali di Conference. Continua la sfida a Est e in gara 5 avevamo appoggiato Miami da sfavorita con +8.5 punti di spread, una linea poi salita fino a +16.5 dopo alcune notizie, tra cui l’infortunio di Gabe Vincent.

RISULTATI PICK STATISTICHE FINALI CONFERENCE

GARA 1: Celtics -7.5❌, O/U 210.0✅

GARA 1: Nuggets -5,5✅, O/U 222.5✅

GARA 2: Nuggets -5,5❌

GARA 2: Celtics-Heat OVER 214.5✅

GARA 3: Lakers-Nuggets OVER 222.5✅

GARA 3: Heat-Celtics: OVER 213.5✅

GARA 4: Lakers -2.5❌

GARA 4: Heat-Celtics: OVER 214.5✅

GARA 5: Celtics-Heat: HEAT +8.5 @1.90❌

Intanto i Miami Heat iniziano a tremare. I Boston Celtics si portano sul 2-3 e forzano gara 6. Si torna in Florida, ma i Celtics sembrano aver trovato la chiave giusta per mettere il silenziatore a Butler e compagni. Nella storia dei playoffs NBA mai nessuna squadra ha ribaltato da 0-3 una serie di post-season. Ci riusciranno i Celtics in questa stagione? I bookmakers fanno crollare la quota antepost per la vittoria della serie di Boston @2.25. Noi in questa serie abbiamo già trovato il nostro eroe, Derrick White che da 3 partite ci manda in cassa con almeno 3 triple a referto. In gara 5 è arrivato un 6/8 da oltre l’arco per White con quota @2.28. Siamo certi che per gara 6 questa quota calerà, o saremo pronti a sfruttare e punire gli errori dei bookmakers.

Miami Heat-Boston Celtics (GARA 6, Serie 3-2)

-Heat Over 11-3 in casa (Over 5-2 dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Celtics Over 11-3 in trasferta (Over 6-2 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente).

-Heat-Celtics Over 5-2 negli ultimi precedenti.

TIPS: OVER 210.5

Victor Wembanyama Player Props

E’ iniziata la Victor Wembanyama mania negli Stati Uniti. La stella francese, prima scelta all’ultimo draft, e netto favorito per il titolo di Rookie of The Year con i San Antonio Spurs, catalizza l’attenzione di appassionati, ma anche di analisti e scommettitori. Avevamo già visto la quota dominante per il titolo di miglior matricola di questa stagione @1.40, staccando Scott Henderson @5 e Chet Holmgren @6, scelto l’anno scorso da OKC con grande hype, ma limitato per tutta la stagione da un infortunio.

Su Wembanyama si sono scatenati anche gli analisi e le lavagne per le props, le scommesse sul rendimento che potrà avere il francese al suo primo anno a livello personale. Gli esperti mettono il francese su una media di 17.5 punti nella sua prima stagione in NBA. Paolo Banchero, prima scelta dello scorso draft e rookie dell’anno, ha chiuso la sua prima stagione tra i pro con 19.9 punti di media. In Francia, con i Metropolitans 92, Wembanyama ha tenuto una media di 21.6 punti, ma parliamo della LNB Pro A che non è di certo la NBA. Keldon Johnson è stato l’unico degli Spurs a segnare più di 20 punti a sera nel 2022-23. Se volete altri paragoni eccellenti: LeBron James chiude il suo primo anno con 20.9 punti, Kevin Durant al suo primo anno a Seattle ha segnato 20.3 punti a sera. Negli ultimi 14 anni il rookie che ha tenuto la media punti più alta è stato Blake Griffin (22.5). Per noi il francese farà OVER 17.5 PUNTI.

Anche sui Rimbalzi c’è interesse. I book mettono una media di 8.5 rimbalzi a sera. In Francia ha viaggiato con 10.4 rimbalzi di media. Lo scorso anno il miglior rookie a rimbalzo è stato Jalen Duren (8.9 rimbalzi di media con Detroit). Anche qui Blake Griffin è stato il miglior rookie rimbalzata nella stagione 2010-11 (12.1) ed era dai tempi del primo anno di Shaquille O’Neal ad Orlando (1992-93) che non si vedevano numeri del genere. San Antonio ha avuto grandi problemi a rimbalzo e gioca in una division abbastanza modesta come rendimenti delle squadre che però lo scorso anno sono state tutte ottime come efficenza a rimbalzo: Houston (1°), New Orleans (5°) e Memphis (8°). Per noi sui rimbalzi farà UNDER 8.5.

Victor ha però una duttilità che lo rende un giocatore praticamente unico sui due lati del campo. Interessanti le prop sulle stoppate. Per i bookmakers Wembanyama potrà metterne a referto 2.5, la linea richiesta, dopo che lo scorso anno in Francia ha chiuso con 3.1 Block di media. Le avversarie divisionali, Memphis, Houston e New Orleans, lo scorso anno sono state tutte in top-10 come punti segnati nel pitturato e non crediamo snatureranno il loro gioco da una stagione all’altra. In Western Conference sono molte le squadre che giocano tanto in area (Oklahoma City, Denver, Los Angeles Lakers, Minnesota, Utah) quindi ci saranno molte occasioni di stoppate per Wembanyama. Lo scorso anno il miglior stoppatore della lega è stato Jaren Jackson Jr. (3.0) mentre tra i rookie il migliore è stato Walker Kessler (2.3). Victor è sempre stato accostato a due mostri sacri degli Spurs, David Robinson e Tim Duncan. L’ammiraglio ha tenuto una media di 3.9 stoppate nella sua stagione da rookie (dietro solo al record di Manute Bol che resiste dal 1985-86), Ducan ha chiuso esattamente con 2.5 stoppate a sera. Non è facile ma preferiamo OVER 2.5 BLOCKS, anche per valore di quota alla pari @2 sul mercato americano.

