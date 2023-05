Pronostici Basket Playoffs NBA 29 maggio. Gara 7 tra Boston Celtics-Miami Heat, chi raggiungerà Denver alle Finals? Questa notte al TD Garden si può scrivere la storia, con Tatum e compagni che possono diventare la prima squadra a ribaltare una serie playoffs da sotto 0-3, ed è solo la 5° a forzare gara 7 da sotto 0-3. Miami trema.

Pronostici Basket Playoffs NBA 29 maggio: Gara 7 a Est

In gara 6 ci sono mancati 4 punticini per arrivare all’Over consigliato dai nostri trend statistici. Vediamo i consigli per gara 7, forzata dai Celtics dopo un finale di gara 6 pazzesco a Miami, con il canestro allo scadere di Derrick White, sempre più protagonista di questa finale di Eastern Conference.

RISULTATI PICK STATISTICHE FINALI CONFERENCE

GARA 1: Celtics -7.5❌, O/U 210.0✅

GARA 1: Nuggets -5,5✅, O/U 222.5✅

GARA 2: Nuggets -5,5❌

GARA 2: Celtics-Heat OVER 214.5✅

GARA 3: Lakers-Nuggets OVER 222.5✅

GARA 3: Heat-Celtics: OVER 213.5✅

GARA 4: Lakers -2.5❌

GARA 4: Heat-Celtics: OVER 214.5✅

GARA 5: Celtics-Heat: HEAT +8.5 @1.90❌

GARA 6: Celtics-Heat: OVER 210.5 @1.90❌

Boston Celtis-Miami Heat (GARA 7, Serie 2-3)

-Celtics 5-11 ATS nelle partite giocate al lunedì.

-Heat 11-4 ATS nelle ultime partite (5-2 ATS in trasferta) e 5-2 ATS dopo una sconfitta.

-Heat 6-2 ATS nei precedenti contro i Celtics (15-6 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

TIPS: HEAT +7.5

