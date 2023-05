Pronostici Playoffs NBA anteprima Finals 2023. I Boston Celtics cadono sul più bello e non riescono a completare la rimonta da sotto 0-3, anche se avevano il fattore campo del TD Garden dalla propria in gara 7. Passano gli strabilianti Miami Heat che arrivano alle Finals contro i Denver Nuggets da testa di serie numero 8.

Pronostici Playoffs NBA anteprima Finals 2023: risultati finali di conference e scommesse

I nostri trend statistici con i consigli per le scommesse sulle finali di conference chiudono con una cassa, il +7.5 degli Heat, per un 8-5 complessivo nelle 13 partite che abbiamo visto tra Est ed Ovest. Anche per le Finals ovviamente continueremo con i nostri articoli e consigli, partita per partita.

RISULTATI PICK STATISTICHE FINALI CONFERENCE

GARA 1: Celtics -7.5❌, O/U 210.0✅

GARA 1: Nuggets -5,5✅, O/U 222.5✅

GARA 2: Nuggets -5,5❌

GARA 2: Celtics-Heat OVER 214.5✅

GARA 3: Lakers-Nuggets OVER 222.5✅

GARA 3: Heat-Celtics: OVER 213.5✅

GARA 4: Lakers -2.5❌

GARA 4: Heat-Celtics: OVER 214.5✅

GARA 5: Celtics-Heat: HEAT +8.5 @1.90❌

GARA 6: Heat-Celtics: OVER 210.5 @1.90❌

GARA 7: Celtics-Heat: HEAT +7.5 @1.90✅

Non dimentichiamo però che nel pre-stagione avevamo preso anche Denver vincente anello @19.00, una quota che ci permette di coprire Miami senza problemi, per chiudere con un profitto a prescindere da chi vincerà l’anello. Certo facciamo il tifo per i Nuggets che ora sono favoriti @1.23 dalle quote antepost, mentre gli Heat si giocano @4.25.

Nel pre-season Miami si giocava nella stessa fascia di Denver @19. Gli Heat sono solo la 2° squadra ad arrivare alle Finals da testa di serie #8 e addirittura hanno dovuto superare il torneo play-in nel quale avevano perso la prima partita contro Atlanta e vinto rischiando contro Chicago.

Jimmy Butler vince il premio di mvp delle finale a Est (a Ovest ovviamente ha vinto Nikola Jokic che è il super favorito anche per l’mvp delle Finals), man la grande sorpresa è stata Caleb Martin, che ci ha mandato in cassa diverse volte, e pure in gara 7 con Over 2,5 triple in quota alta @2.40. Martin ha sempre fatto Over punti in questa serie e infatti ha ricevuto 4 voti su 9 per l’mvp delle finali a Est, battuto per un solo voto da Butler.

Pronostici Playoffs NBA anteprima Finals 2023: Denver Nuggets-Miami Heat

Vediamo i top trend per gara 1 delle Finals che inizieranno da giovedì primo giugno a Denver dove i Nuggets aprono favoriti con -8.5 punti di handicap mentre la linea O/U è a 218.5 punti totali.

Denver Nuggets-Miami Heat (GARA 1, Serie 0-0)

-Nuggets Over 10-1 contro squadre con record vincente (Over 6-1 dopo 3+ giorni di riposo).

-Heat Over 10-3 in trasferta (Over 19-7 dopo una vittoria ed Over 4-0 dopo 2 giorni di riposo).

-Heat Over 5-0 nei precedenti contro i Nuggets (Over 4-0 negli ultimi viaggi a Denver).

TIPS: OVER 218.5

Tutte le quote sulle Finals NBA 2023

Le principali quote per gara 1 e antepost sulle Finals NBA.

