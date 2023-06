Finals NBA gara 2. Domenica si torna in campo in Colorado per Denver Nuggets-Miami Heat, con i padroni di casa ancora imbattuti sul proprio campo e con un Nikola Jokic incontenibile e da tripla doppia quasi automatica.

Finals NBA gara 2: Denver Nuggets-Miami Heat

In gara 1 i top-trend segnalavano Over 218.5 ma i Nuggets hanno dominato concedendo solo 93 punti agli Heat. Miami è tornata a tirare poco e male da tre, e tra le prop bet avevamo consigliato anche Under di Caleb Martin (dopo 7 Over su 7 nella linea punti della serie contro Boston), un Martin fermato a soli 3 punti con 1/7 da oltre l’arco. Bene anche Jokic sulla linea Punti+Assist. Peccato per Porter Jr che si prende tante triple come atteso (11) ma ne mette a referto solo 2 per 14 punti finali. Ora vediamo i top-trend e i consigli di gara 2.

Denver Nuggets-Miami Heat (GARA 2, Serie 1-0)

-Nuggets Over 6-1 contro squadre con record vincente.

-Heat Over 4-1 contro squadre con record vincente (Over 4-1 dopo 2 giorni di riposo) e Over 10-4 in trasferta.

-Heat Over 5-1 nei precedenti contro I Nuggets (Over 4-1 negli ultimi viaggi a Denver).

TIPS: OVER 215.5

Finals NBA gara 2: aggiornamenti mvp, dominio di Jokic

Non ha vinto il suo 3° mvp consecutivo in regular-season, ma ora potrebbe portare il primo anello della storia di Denver e si è già portato a casa il titolo di mvp delle finali a Ovest. Parliamo ovviamente di Nikola Jokic che domina anche le lavagne per mvp delle Finals. Nella serie contro i Lakers il serbo è stato impressionante con 28 punti, 15 rimbalzi e 12 assist di media dopo il 35/13/10 tenuto nella serie contro Phoenix. In gara 1 contro Miami ha esordito alle Finals con una tripla doppia (era dai tempi di Jason Kidd che non accadeva).

L’avversario principale è Jimmy Butler per gli Heat, ma si affievoliscono ulteriormente le possibilità di vittoria dell’anello di Miami e proporzionalmente calano anche le chance di mvp per Butler che finora è stato impressionante in post-season, anche se in gara 1 contro Denver si è fermato a 13 punti con 6/14 al tiro.

QUOTE ANTEPOST MVP FINALS

Nikola Jokic Denver Nuggets @1.23

Jimmy Butler Miami Heat @7.50

Jamal Murray Denver Nuggets @9

Bam Adebayo Miami Heat @26

Aaron Gordon Denver Nuggets @130

Michael Porter Jr. Denver Nuggets @200

ULTIMI VINCITORI MVP FINALS

2022 Stephen Curry Golden State Warriors

2021 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks

2020 LeBron James Los Angeles Lakers

2019 Kawhi Leonard Toronto Raptors

2018 Kevin Durant Golden State Warriors

2017 Kevin Durant Golden State Warriors

2016 LeBron James Cleveland Cavaliers

