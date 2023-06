Finals NBA gara 3. La serie si sposta a Miami con gli Heat che hanno inflitto la prima sconfitta interna di questa post-season ai Nuggets, rimettendo tutto in discussione, anche perchè si avvicina pure il rientro di Tyler Herro, Jokic è stato limitato e al momento il fattore campo, quello più importante sulla carta, è stato annullato.

Finals NBA gara 3: risultati gara 2

Gara 2 è andata molto bene perché oltre al trend statistico su Over punti totali, si sono rivelate esatte anche le segnalazioni free su Bam Adebayo, ancora protagonista a livello realizzativi, per non parlare della giocata VIP su Gabe Vincent che è stato addirittura il migliore degli Heat. Unica pecca un Michael Porter Jr che tira ancora molto male da oltre l’arco (1/6) e ci fa saltare l’unica quota bassa tra le 4, un grande classico.

Ovviamente la vittoria di gara 2 fa scendere le quote antepost per la vittoria dell’anello da parte dei Miami Heat, un opzione che non sembra più così impossibile anche se rimane sopra @3 volte la posta. Gara 3 sarà una crocevia quindi se credete realmente in Miami prendetela adesso, perchè un eventuale vittoria potrebbe tagliare ulteriormente la quota antepost degli Heat, portandola almeno alla pari con quella dei Nuggets che si troverebbero a rincorrere e con la prospettiva di una gara 4 in trasferta.

Finals NBA gara 3: top trend

Come abbiamo visto in gara 2 il top trend su Over è andato in cassa, ecco i consigli statistici per gara 3, con la serie che si sposta a Miami, e ci da nuovi spunti su cui lavorare anche se la segnalazione rimane la stessa.

Miami Heat-Denver Nuggets (GARA 3, Serie 1-1)

-Heat Over 11-4 in casa (Over 5-1 dopo due giorni di riposo).

-Nuggets Over 6-2-1 in trasferta (Over 7-1 contro squadre con record vincente).

-Nuggets Over 6-1 nei precedenti contro gli Heat (Over 5-2 negli ultimi viaggi a Miami.

TIPS: OVER 214.5

