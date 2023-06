Finals NBA gara 4. I Denver Nuggets hanno subito risposto al primo ko interno in post-season, andando a vincere un importante gara 3 a Miami (l’80% delle squadre che hanno vinto gara 3 hanno poi vinto l’anello). Vediamo trend, quote, analisi e consigli per le scommesse su Miami Heat-Denver Nuggets.

Finals NBA gara 4: risultati gara 3

Continua il zig-zag di questa serie. Le NBA Finals si spostano a Miami sul 1-1 e i Nuggets rispondono presente, andando a vincere e lasciando gli Heat sotto i 100 punti segnati. Jokic (32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist) e Murray (34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) nella storia, sono la prima coppia di compagni a realizzare una tripla doppia nella stessa partita di finale e, ancor più incredibilmente, i primi a farlo segnando 30 punti ciascuno in qualsiasi partita della storia NBA, regular season o playoff.

Nelle fila dei padroni di casa, Jimmy Butler, davanti ai suoi amici Neymar e Pogba, gioca la sua miglior partita finora nella serie, ma gli servono 24 tiri (11 a segno) per segnare 28 punti, ma le percentuali di squadra sono pessime con l’attacco degli Heat che viene tenuto al 37% dal campo. Bam Adebayo è il secondo miglior marcatore dei suoi con 22 punti, ma anche lui ha bisogno di 21 tiri (solo 7 a segno, con 8/10 ai liberi) per riuscirci.

Torna a crescere la quota antepost di Miami che decolla @7 mentre quella di Denver torna a precipitare @1.11 per la vittoria finale dell’anello di questa stagione di basket NBA 2022-23.

Finals NBA gara 4: top trend Heat-Nuggets

In gara 3 la segnalazione su Over non è andata a buon fine. Vediamo cosa ci consigliano i trend statistici per questa gara 4, sempre a Miami.

Miami Heat-Denver Nuggets (GARA 4, Serie 1-2).

-Heat Over 13-5 dopo una sconfitta interna in doppia cifra.

-Nuggets Over 6-2-1 in trasferta (Over 11-3 contro squadre con record vincente).

-Nuggets Over 6-2 nei precedenti contro gli Heat (Over 5-2 negli ultimi viaggi a Miami).

TIPS: OVER 210.5

