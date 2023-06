Pronostici Basket Playoffs NBA: Denver Nuggets-Miami Heat, gara 5 delle Finals NBA

Finals NBA gara 5. Questa notte si potrebbe chiudere la stagione di basket NBA col primo, storico, braccialetto per i Denver Nuggets che tornano in casa (dove hanno perso solo una volta in questa post-season), ospitando i Miami Heat che sono ora chiamati ad una clamorosa rimonta.

Finals NBA gara 5: risultati gara 4

Denver Nuggets vincono anche gara-4 sul campo di Miami per 108-95 (altra partita a basso punteggio da Under) portandosi sul 3-1 nella serie e a una vittoria da uno storico titolo NBA, che sarebbe il primo in Colorado. Jokic e Murray non replicano le triple doppie realizzate in gara-3 ma sale in cattedra Aaron Gordon sui due lati del campo, con una grande attenzione difensiva ma anche 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, sbagliando appena quattro dei 15 tiri tentati (3/4 dalla lunga distanza), per unclamoroso +29 di plus-minus in quasi 42 minuti di partita. Un Gordon che era tra le segnalazioni delle prop bet che trovate ogni giorno nel canale Telegram VIP di Betting Maniac.

I Miami Heat invece perdono la quarta partita consecutiva di questi playoff davanti al proprio pubblico. Jimmy Butler non riesce ad incidere, chiudendo con 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist giocando oltre 45 minuti. Stessa cosa per Bam Adebayo che chiude con una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi ma con 8/19 al tiro e ben 7 palle perse (più di tutte quelle dei Nuggets).

Finals NBA gara 5: top trend e mercato Nuggets-Heat

I consigli statistici per gara 5. Dopo 2 partite segnalate da Over, ma chiuse a basso punteggio, cosa ci aspetta per gara 5? I numeri statistici consigliano ancora Over. Inoltre i bookmakers hanno ulteriormente abbassato la linea a 208.5 punti totali, ma così bassa in apertura (ora salita a 209.5).

Miami è con le spalle al muro, ma è già riuscita a vincere qui, si giocherà tutto e ci potrebbero essere anche eventuali overtime ad aiutare per Over, anche se il mercato sembra andare decisamente sulla vittoria dei Nuggets che chiuderanno i conti, sono favoriti con -9.0 punti di spread, quindi gli analisti non si aspettano solo una vittoria, ma una vittoria abbastanza netta in doppia cifra.

Denver Nuggets-Miami Heat (GARA 5, Serie 3-1)

-Nuggets Over 11-4 contro squadre con record vincente.

-Heat Over 11-4 in trasferta.

-Heat Over 5-1 negli ultimi viaggi a Denver.

TIPS: OVER 208.5

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa di questa fondamentale gara 5.

